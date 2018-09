Dal 29 settembre al 7 ottobre, Italpol Group e Dome Security Technologies saranno presenti alla 65^ EDIZIONE DELLA FIERA DELLA CASA MODERNA a Martignacco.



Per il terzo anno consecutivo si conferma la collaborazione con Udine e Gorizia Fiere che dedica l’intero Padiglione 7 al mondo della SICUREZZA > CASA SICURA: un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie e dai cittadini.

“Abbiamo compreso sin da subito il valore di questa iniziativa e, come ogni anno, dal primo, Italpol si riconferma PARTNER TECNICO ESCLUSIVO PER LA SICUREZZA DI CASA MODERNA. Non solo saremo presenti al Padiglione 7 con il nostro stand, ma i nostri uomini garantiranno la sicurezza dell’intera manifestazione, anche durante il pieno svolgimento della stessa”.

Da sempre, tutta la nostra attività è stata supportata dall’idea di sicurezza come fonte di serenità per i nostri clienti. Per questo, abbiamo creato servizi ad hoc per la persona, il privato, le aziende, le comunità, perseguendo un’innovazione costante, tecnologie d’avanguardia e una formazione specialistica per il personale.



Le proposte studiate per la kermesse si arricchiscono di novità ad alto valore aggiunto, declinabili a seconda delle diverse necessità.

Dome Security Technologies presenterà in ANTEPRIMA NAZIONALE UNA TELECAMERA davvero sensazionale che supera i confini della video analisi tradizionale, e lo farà attraverso UN’ESPERIENZA DA VIVERE in fiera all’interno di una DARKROOM [Entra nella darkroom. Siamo i tuoi occhi nel buioi. Scopri come vederci chiaro]

Tre sono le proposte innovative di Dome per la fiera: la TECNOLOGIA NEBBIOGENA applicata al mondo residenziale e presentata con un’opera d’arte di eccezione [Il nebbiogeno Monnalisa], la VIDEO ANALISI abbinata a TECNOLOGIA RADAR DETECTOR e la TELECAMERA DARKLESS.



Insieme vi proporremo IN ANTEPRIMA REGIONALE (seconda regione in Italia dopo la Lombardia e prima del lancio nazionale che avverrà a novembre) il nuovissimo servizio VIGILO4YOU: l’unico servizio di pronto intervento ricaricabile a consumo e compatibile con qualsiasi impianto d’allarme.

Nei giorni della fiera abbiamo pensato a diverse possibilità di INTERAZIONE con le famiglie, per far conoscere più da vicino il mondo della vigilanza e della sicurezza: al Padiglione 7 saranno esporre le VERE PATTUGLIE ITALPOL. Ogni giorno sarà possibile, in alcuni orari, vederne l'allestimento interno, salire e fare le foto nelle nostre auto, insieme agli uomini del nostro Ufficio Comando.

Accanto ai tradizionali KIT CASA EASY, PLUS E PREMIUM, presentati da Italpol proprio in occasione della Fiera della Casa Moderna del 2016, quest’anno si aggiunge alla gamma anche un totem dedicato ai SERVIZI ALLA PERSONA. Otre ai tradizionali servizi di telesoccorso e antirapina, si aggiungono la APP MYITALPOL con il tasto Antipanico-SOS e nuovi dispositivi ad alto valore aggiunto che si estendono anche alla cura e alla tutela degli anziani, delle persone disabili e con mobilità ridotta.



Per questa 65^ edizione è stata inoltre pensata una PROMO SPECIALE dedicata agli altri ESPOSITORI della Fiera.

Infine, mercoledì 03.10.2018 la divisione ITALPOL ACADEMY, con il patrocinio di Confindustria Udine, ha organizzato la 2^ edizione del CONVEGNO SICUREZZA 4.0 PER I CONDOMINI - SECURITY & SAFETY: NORMATIVE, CERTIFICAZIONI E BUONE PRASSI. L’incontro si rivolge primariamente agli Amministratori di Condominio, ma anche ai non addetti ai lavori, con particolare attenzione alle soluzioni innovative in termini di Security e Safety utili ai cittadini che vivono le realtà abitative dei palazzi. [https://www.italpol.it/academy/#condomini]

Per veicolare le moltissime iniziative che le due aziende insieme porteranno in fiera è stato realizzata una pagina web dedicata alla nostra presenza www.italpol.it/casa-moderna-2018



Sulla pagina sarà possibile scoprire tutte le novità ed approfondire tecnicamente le proposte, richiedere BIGLIETTI DI INGRESSO GRATUITI, iscriversi al convegno e GIOCARE OGNI GIORNO con noi per ottenere un EXTRA SCONTO sul prezzo dei preventivi stilati in fiera. La Darkroom si è resa infatti anche occasione per indire un gioco online e offline, CACCIA AL LADRO, che sveleremo sabato 29 mattina!

Italpol e Domest saranno presenti ogni giorno allo Stand 5/6S del Padiglione 7 con i loro SPECIALISTI DELLA SICUREZZA: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00 e nel week end dalle 10.00 alle 21.00.