“In passato il pericolo per gli uomini era di diventare schiavi, in futuro quello di diventare robot”. L’uomo ha da sempre avuto timore di questo nuovo tipo di tecnologia, capace di sostituirci nella maggior parte degli eventi quotidiani, come sottolineava nei suoi studi Erich Fromm accademico tedesco, affermando che “la società ideale era quella in grado di liberare l’uomo dal suo essere “umanoide”, inteso come incapace di apportare una vera interazione creativa all’interno della società”.

Non è ciò che pensano oggi gli alunni del Liceo Scientifico annesso al Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli che, in occasione degli Erasmusdays, presenteranno “Eurorobotisons”, un neonato progetto dedicato al mondo della robotica.

L’evento, che avrà luogo venerdì 12 ottobre nell’aula magna del Liceo Classico e in piazza Ristori dalle 15 alle 18, vedrà come protagoniste le creazioni degli studenti che saranno fatte muovere in un circuito adibito per l’occasione. Saranno proiettati anche i video prodotti dagli allievi che hanno fatto esperienze all'estero.

"Sono orgogliosa di questo progetto” afferma Patrizia Pavatti, Rettore del Convitto Paolo Diacono, “che ha permesso agli studenti del Liceo Scientifico di lavorare concretamente sulla costruzione di un robot in un team internazionale con risultati eccellenti".

La finalità del progetto, basato sulla possibilità di far conoscere i progetti Erasmus + alla popolazione, è quella di riunire gli studenti di più scuole europee per poter permettere la costruzione e programmazione di robot.

Il primo incontro svoltosi l’anno scorso in Spagna, ha permesso ai gruppi di lavoro di progettare le basi di tali macchine per poi trasferirsi nuovamente a Cividale per l’apertura di una competizione, che si è conclusa lo scorso giugno in un face to face a Cluny.

Durante questo anno scolastico le tecniche robotiche saranno affinate con l’aggiunta di un braccio meccanico mobile con relativa pinza afferra oggetti: i componenti saranno creati con una modernissima stampante 3D e saranno messi in movimento da remoto, attraverso un’applicazione scaricabile su telefono cellulare.

Gli allievi di molteplici nazionalità sperimenteranno queste attività lavorando in gruppi transnazionali e poi si sfideranno in una competizione... all’ultimo robot. Una realtà, quella robotica, che sembra più vicina a noi di quanto si pensi e a causa di questo alone di mistero, ancora più interessante.