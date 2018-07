Torna il ‘Raduno Vespa del maiale’, organizzato sulla piana di Coccau dal Vespa Club Udine nell’ambito della sagra degli Original Schwenvonger Goggau. L’appuntamento, giunto alla terza edizione, è in programma domenica 22 luglio.



Nel 2017 gli organizzatori riuscirono a portare a Coccau più di 100 Vespa: l’obiettivo è confermare questo risultato, con appassionati attesi da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dalle vicine Carinzia e Slovenia. Dalle 8.30 alle 10.30 ci si potrà iscrivere al raduno, prima della partenza in direzione Cave del Predil. Qui i partecipanti, oltre al ristoro, potranno visitare l’ex miniera di blenda e galena e il museo minerario. Dopo la ripartenza, con l’attraversamento del centro di Tarvisio, ci sarà il ritorno in sagra per il pranzo e le premiazioni.



Un raduno, quello del Maiale, che oltre a dare modo a tutti gli appassionati di ritrovarsi e di trascorrere qualche ora in compagnia, darà la possibilità, a chi arriva da fuori regione, di conoscere una delle tante offerte turistiche del Tarvisiano, e nello specifico il Polo museale di Cave del Predil, gestito dalla cooperativa Alea Scarl di Cividale del Friuli. Un tuffo in una realtà dalle caratteristiche uniche, che ha scandito la vita della comunità cavese per decenni.