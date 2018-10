La Fiera di San Simone affonda le sue radici nella tradizione contadina come appuntamento rituale alla fine del raccolto. La gente confluiva a Codroipo da tutto il Friuli e non solo, per condividere un momento di festa e partecipare al più importante mercato del bestiame in regione.



Dalla fine degli anni ’70 (1978), la manifestazione è stata rilanciata dall’Amministrazione Comunale e si è notevolmente ampliata e arricchita, inserendo il “grande mercato” e dando spazio a gruppi, associazioni e attività produttive del codroipese. L’inaugurazione ufficiale di sabato 20 ottobre 2018 darà il via a due fine settimana all’insegna del gusto e della tradizione, in cui gli aspetti gastronomici s’intrecceranno con appuntamenti artistici e culturali.



Nelle vie del centro saranno presenti le associazioni locali, che proporranno degustazioni di prodotti tipici friulani e delle regioni italiane accompagnati da musica e spettacoli per grandi e piccoli. A essi si accosteranno i sapori d’oltre confine degli ormai tradizionali stand dell’Austria, del Belgio e della Slovenia.

Diverse saranno le proposte dei venditori ambulanti, degli artigiani e le iniziative promosse dagli esercenti e dai commercianti locali. Non mancheranno i classici appuntamenti con la pesca di beneficenza, il mercato di Campagna Amica e il mercatino dei bambini.



Particolarmente nutrito sarà quest’anno il programma degli eventi dedicati alla promozione delle attività e delle associazioni sportive. La città sarà animata da mostre e appuntamenti culturali che spaziano dall’archeologia all’arte, alla filatelia. Altri spazi espositivi ospiteranno approfondimenti sulla micologia e sul mondo dei Vigili del Fuoco. Vi saranno iniziative volte alla promozione della lettura in collaborazione con le scuole. L’edizione 2018 sarà caratterizzata da numerosi eventi e, in particolare da un ciclo di incontri dedicati alla promozione della Cultura friulana.



È stato inoltre riproposto nella sua 2a edizione il premio “Instagram Photo Contest #fierasansimone2018” con lo scopo di valorizzare e diffondere il patrimonio artistico, naturale e paesaggistico della nostra Regione. Degna conclusione di questo intenso calendario di festeggiamenti la cerimonia di assegnazione della Premio letterario in lingua friulana "San Simon" 39a edizione dedicato al romanzo e al fumetto e il Grande Mercato tradizionale di San Simone (28 ottobre 2018).



La Città di Codroipo vi attende numerosi per vivere insieme la calda atmosfera autunnale della Fiera di San Simone! L’Amministrazione Comunale ringrazia gli Sponsor, gli Enti, le Pro Loco le Associazioni e tutte le persone che si adoperano e collaborano per sostenere ed accrescere la tradizionale Fiera di San Simone 2018.