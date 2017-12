A Fiume Veneto vince la solidarietà

Successo a Fiume Veneto per la raccolta di giocattoli usati promossa dal Distretto soci del locale punto vendita di Coop Casarsa, la più grande cooperativa di consumo con sede decisionale in Friuli Venezia Giulia. La generosità dei clienti ha permesso di raccogliere 150 sacchi di giocattoli (ovvero 13 metri cubi). Ora sarà individuata un’associazione del territorio che si occupa di minori per donare quelli in buono stato, mentre gli altri saranno avviati al riciclo.

“Ringraziamo - ha commentato Mauro Praturlon presidente di Coop Casarsa che ha fatto visita al punto raccolta insieme al vicepresidente Cesare Giavi - il nostro Distretto soci per l’organizzazione di questa raccolta che ha avuto un positivo riscontro nonché i consumatori per la loro disponibilità nel donare i giocattoli usati per dei fini socialmente utili. Una bella iniziativa che ha reso ancora più speciale questo periodo natalizio”.

Ai bambini che si sono presentati a donare i giochi accompagnati da genitori e nonni Coop Casarsa ha donato un succo di frutta mentre la Fantambiente di San Vito al Tagliamento ha regalato un palloncino del progetto Rigiochiamo che cura la successiva gestione dei giocattoli.

“Dopo le feste natalizie - ha aggiunto la consigliera di Coop Casarsa delegata al Distretto Patrizia Mander - individueremo delle associazioni benefiche che possano avere bisogno per le loro attività con i minori dei giocattoli in buono stato, mentre gli altri giochi avranno comunque un utilizzo etico visto che saranno riciclati per recuperare i materiali con i quali sono stati realizzati. I volontari del Distretto soci di Fiume Veneto hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno e gran cuore per la comunità”.