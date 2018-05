Lunedì 7 maggio il parco di Villa Coronini Cronberg a Gorizia (viale XX Settembre 14 a) si trasformerà ancora una volta in un meraviglioso e colorato palcoscenico per ospitare la nuova edizione di Figureinfesta, il momento conclusivo del progetto “I colori del teatro” promosso dall’Associazione Puppet FVG con CTA – Centro Teatro Animazioni e Figure. Sono più di 600 i bambini coinvolti nella realizzazione dello spettacolo dedicato, quest’anno, al MARE, a quel mare che stando in città si può solo immaginare.



E proprio sull’onda dell’immaginazione gli alunni hanno lavorato per dar vita ad un racconto che inizia proprio da un gioco corale: fantasticare su quel Mare che non c’è e quindi crearlo dal nulla, vederlo apparire come un’illusione, anche se ci si trova su un grande prato verde in città.



Il testo, curato da Luisa Vermiglio su musiche originali di Adriana Vasques, coreografie di Erica Pacchioni e oggetti scenografici di Suomi Vinzi, racconterà in 5 momenti diversi, la creazione del MARE, con le sue onde, pesci e granchi, conchiglie e stelle marine, castelli di sabbia e giochi nell’acqua. Senza dimenticare gli aquiloni, colorati e sognanti. Ma anche la tranquillità di ascoltare il canto delle onde e di riflettere sulla sua vastità. E per la prima volta quest’anno, i bambini hanno partecipato anche alla creazione del testo tanto da trasformare Luisa Vermiglio in una vera “pescatrice di pensieri” pronta a cogliere le loro parole e suggestioni, punti di partenza privilegiati per la creazione e stesura del testo.



Insegnanti e famiglie assisteranno quindi a onde che cantano e danzano, a pesci che guizzano, ad aquiloni librarsi nel cielo, alla costruzione di fiabeschi castelli di sabbia e ad immancabili tuffi nell’acqua.



Figureinfesta è un evento aperto alla città. La manifestazione è realizzata con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Gorizia , Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, e APT.



Hanno aderito al progetto le scuole dell’infanzia di Gorizia “Rosa Agazzi”, “Ancelle del Gesù Bambino”, “Nostra Signora”, “via Bgt Avellino”, “Pika Nogavicka”, “Pikapolonica”, “San Rocco”, “Clemente”, “via Garzarolli”, “Forte del bosco”, “Sonček”, “Ringaraja”; le scuole dell’infanzia “Giulio Boemo” di Lucinico, “Alcide De Gasperi” di Farra d’Isonzo, “Clocchiatti” di San Lorenzo Isontino, Scuola dell’infanzia di Gradisca d’Isonzo, Scuola dell’infanzia di Villesse, Scuola dell’infanzia di Romans d’Isonzo, Scuola dell’infanzia di Medea; le scuole primarie di Gorizia “Abelardo Pecorini”, “Giuseppe Ungaretti” T.P. e T.N., “Francesco Rismondo” e la scuola primaria “Giosuè Carducci di Sagrado.