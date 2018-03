Tra i temi di Innovalp 2018 ci sono i talenti, disubbidienze e ribellioni e con questo focus giovedì 22 marzo alla Biblioteca Civica di Tolmezzo alle 17.15 Francesco Grandis, au-tore del libro Sulla Strada Giusta di Rizzoli dialogherà con Alessandro Missana, co-idea-tore del Project Excape. La ribellione di Francesco è una ribellione al sistema precostituito, con un percorso standard sempre uguale a sé stesso. “Nel 2009 avevo un lavoro fisso come ingegnere ma non ero felice, sentivo una specie di torpore, di insoddisfazione latente. Ho deciso di ribaltare il paradigma mettendo al primo posto il benessere rispetto alla stabilità economica. Mi sono ribellato allo status quo, mi sono svegliato dal torpore e mi sono ricordato di inseguire la felicità per avere la chance di trovarla” afferma lo scrittore Francesco Grandis. E così parte per un viaggio intorno al mondo. descrivendo tutte le sue tappe su il blog Wan-dering Wil. Dopo il successo del blog e i tantissimi lettori incontrati in Rete, Francesco Gran-dis è riuscito nell’impresa di pubblicare la sua storia.

Francesco ha un talento per la scrittura che è assolutamente al di fuori del comune, questo libro è un libro “vero” e che non ha la pretesa di insegnare nulla, solo di raccontare un viaggio e soprattutto un percorso, un percorso di ribellione “positiva e costruttiva”.

Questo appuntamento si inserisce perfettamente nel contesto di Innovalp 2018 come esem-pio concreto di una delle aree di approfondimento identificate nel programma del festival ”Ta-lenti, disubbidienze, ribellioni”. Una vision, un approccio che vuole sintetizzare tutto il per-corso del festival. il cui obiettivo è anche trovare soluzioni strategiche che contribuiscano al cambiamento del “senso comune”.