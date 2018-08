Anche Latisana entra nel circuito delle Città che ospitano le finali regionali di “Miss Italia”. Da cinque anni a questa parte Latisana ospita, in primavera, la prima selezione in Friuli Venezia Giulia del concorso più popolare e prestigioso in Italia giunto quest’anno alla settantanovesima edizione ma, giovedì 9 agosto in Piazza Indipendenza, in occasione di “Calici di Stelle”, l’appuntamento sarà con la finale regionale che metterà in palio il titolo di “Miss Sport Friuli Venezia Giulia” che consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia”.



La finale alla quale parteciperanno le ragazze che in questi mesi si sono aggiudicate le varie selezioni, sarà organizzata dal Comune di Latisana e dalla Pro Latisana in collaborazione con l’agenzia “modashow.it”, esclusivista regionale del concorso e si inserirà nel calendario degli eventi di “Calici di Stelle”; le concorrenti sfileranno dalle ore 19.00, prima dell’inizio delle degustazioni previste alle ore 20.00 sulla suggestiva passeggiata sull’argine del fiume Tagliamento.



Mercoledì 22 agosto, poi, al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro (Ud) si eleggerà, “Miss Friuli Venezia Giulia” e “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it