A Latisana torna Settembre Doc, appuntamento fra i più attesi di fine dell’estate in Friuli Venezia Giulia e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori, giunto quest’anno all’importante traguardo della 25° edizione. Fra i punti forti di questa rassegna molto amata dal pubblico, c’è certamente il saper coniugare, in un contesto di assoluto pregio - qual è il centro storico di Latisana - enogastronomia, cultura, musica e spettacolo. Settembre Doc sarà, quindi, a Latisana da venerdì 7 a domenica 9 settembre, per una tre giorni ricca di decine di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati dalla Pro Latisana in collaborazione con l’amministrazione cittadina. Info e programma completo su www.prolatisana.it .

Il taglio del nastro della 25° edizione – a cui parteciperanno il vice presidente della Regione, Riccardo Riccardi, e il sindaco della città di Latisana, Daniele Galizio – è in programma venerdì 7 settembre alle 19.30, nello stand che raccoglie i prodotti del territorio sito in Via Vittorio Veneto. Qui saranno presenti una ventina di aziende agricole del territorio dedite a diverse colture specialistiche: ortofrutta e trasformati, farine biologiche, apicoltura, elicicoltura, produzioni lattiero/casearie, produzioni di insaccati derivanti dagli allevamenti suinicoli, birre artigianali derivanti dalle colture di orzo, produzioni tappeti erbosi in rotoli, senza dimenticare la presenza delle aziende vitivinicole della zona Doc Friuli Latisana.

Al termine dell’inaugurazione sarà possibile degustare i diversi prodotti gastronomici e dei vini Doc Friuli Latisana. Da sempre infatti Settembre Doc rappresenta un vero e proprio viaggio nel gusto, con i sapori della terra e i profumi del mare che guideranno il visitatore all’assaggio dei prodotti della tradizione regionale e di tutta Italia. Già dalla prima serata grande spazio poi alla musica dal vivo: diverse postazioni con svariati intrattenimenti musicali che spazieranno tra generi diversi, per accontentare un pubblico più ampio. Dalle 20 in Piazza Indipendenza ecco allora il sound rock irriverente dei Pet&Sons, mentre in Piazza Matteotti ad allietare la serata sarà il quartetto rock blues Blue Cash. Dalle 22 al Parco Gaspari il dj set di Marco Tom. Tutti gli eventi del programma sono a ingresso libero.

Sabato 8 settembre via alla festa già dalle 15 con l’apertura degli stand, l’animazione per bambini e la mostra di moto d’epoca in Via Puccini. Dalle 16 “Acchiappasogni”, atelier creativo per grandi e piccini a cura della Consulta dei Genitori di Latisana e Ronchis e dalle 18 l’apertura della mostra personale di Luciano Tonello alla Galleria “La Cantina”. Doppio appuntamento musicale alle 20 con i live di Bee Pop in Piazza Indipendenza e dei Libra in Piazza Matteotti. Fra gli appuntamenti clou della tre giorni troviamo l’evento “Suggestioni a Nord-Est”, in programma al Teatro Odeon alle 21, evento di avvicinamento alla cerimonia di consegna del Premio Letterario “Latisana per il Nord-Est”, giunto alla 25° edizione. Ospite straordinario della serata sarà il comico, attore, cantautore e umorista Dario Vergassola, presenta il giornalista e speaker di Radio24 Andro Merkù, serata inserita nel calendario del festival musicale “Nei suoni dei luoghi”. La ricca giornata di sabato si concluderà poi al Parco Gaspari con il dj set di Panez.

Domenica 9 settembre apertura degli stand alle 10. Per tutta la giornata si susseguiranno mostre, esposizioni e artigianato e l’evento “Match it now”, a cura di Avis e Aido, in occasione della settimana nazionale per la donazione del midollo osseo. Dalle 19 il centro sarà invaso dalle note e dal folklore della brass band “Il disadattato e la sua orchestra”, in attesa della grande sfilata di moda “Latisana in passerella”, in programma in Piazza Indipendenza alle 20.45 (in caso di pioggia l’evento si terrà al Teatro Odeon). Chiuderà il 25° Settembre Doc, alle 22 al Parco Gaspari, il dj set di Julio Montana, appuntamento che saluterà questa edizione dando appuntamento a tutti al 2019.