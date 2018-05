Dai misteri delle particelle subatomiche allo scontro tra stelle supermassicce; e ancora, il computer sempre più potenti che prendono decisioni al posto nostro e, forse, imparano a pensare, dai misteri dei frattali alle simmetrie dell’universo. Mucche sferiche, materia oscura, grafene, la qualità dell’aria e cambiamenti climatici. Tutto questo, e molto altro, è Pint of Science Trieste 2018, quarta edizione della manifestazione internazionale di divulgazione scientifica nata nel 2013 nel Regno Unito e arrivata ad abbracciare 20 città italiane e 21 paesi nel mondo.



Un appuntamento che ritorna a Trieste, per il secondo anno consecutivo, in grande stile: da lunedì 14 a mercoledì 16 maggio, in quattro diversi pub del centro ben 27 scienziati e ricercatori vi racconteranno la scienza in modo da renderla comprensibili a tutti: dal MURPHY’S MEETING POINT di Galleria Fenice, al TNT PUB di via Ginnastica, dall’OLD LONDON PUB di via Caprin ed al GRANDE BUFFO in viale XX settembre. Atoms to Galaxies, Planet Earth e Tech me out (fisica e astrofisica, pianeta terra e tecnologia) i macrotemi di cui si parlerà in città.