L'inaugurazione di una mostra fotografica permanente lunedì 9 aprile alle 18.00 al Magazzino delle Idee di corso Cavour 2 a Trieste segnerà l'apertura di "Speleo 2018", la rassegna che permetterà al pubblico di immergersi nell'affascinante mondo della speleologia in Friuli Venezia Giulia.

Grazie alla mostra, alla proiezione di filmati in 3D e a due giornate di convegno ci si potrà addentrare, in una panoramica completa, nel territorio ipogeo delle 8mila grotte censite in regione.

"Speleo2018 - Studi e immagini di una storia infinita" è organizzata dalla Federazione speleologica regionale del Fvg e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 12 aprile (alle 16.30 e alle 19.00) e venerdì 13 aprile (alle 16.30) verrà proiettata una serie di filmati tridimensionali che racconteranno l'incredibile e in parte sconosciuto mondo sotterraneo. Sabato 14 (dalle 9.30 alle 18.30) e domenica 15 aprile (dalle 10.00 alle 14.00) il Magazzino delle Idee ospiterà una due giorni ricca di interventi che verteranno su tutti gli aspetti legati all'esplorazione e allo studio del sottosuolo con la partecipazione dei gruppi regionali che lavorano e praticano la speleologia a tutti i livelli.

La mostra, che documenta l'attività di tutti i 23 gruppi aderenti alla Federazione speleologica regionale, sarà aperta al pubblico da lunedì prossimo ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00.