Una grande festa tra applausi e commozione per i vincitori del concorso Nonni più 2018, terza edizione dell’iniziativa della 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Nella giornata, che sarà completata dal Gran Varietà pomeridiano al Palamostre (al via alle 17), ottava edizione della festa dei nonni, sostenuta anche da Rete Città Sane del Comune, 50& Più Roma, Fondazione Friuli, Audika, Auto Ferri, Hotel Astoria e Farmacie Apoteca, nel Salone del Parlamento del Castello si è svolta la cerimonia di premiazione, presentata da Silvia De Michielis.

Presenti il sindaco Pietro Fontanini, il presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo e, per la Fondazione Friuli, il professor Flavio Pressacco, a ricevere il riconoscimento di “Nonni più” dal presidente della 50&Più Aldo Sbaiz sono stati il “re” del miele Gigi Nardini per l’economia, l’ex calciatore e allenatore Massimo Giacomini per lo sport e il presidente della Lilt, Lega italiana contro i tumori, Giorgio Arpino per il volontariato.

Il “Nonno speciale” di quest’anno è invece Bruno Pizzul, storico giornalista e telecronista. "Un bel molto per stare assieme, tanti diversamente giovani hanno bisogno di iniziative di aggregazione come questa", la sottolineatura di Sbaiz. "Ancora una volta siamo riusciti a costruire le premesse per una giornata di divertimento e benessere per una figura sempre più preziosa nel contesto familiare", ha aggiunto il vicepresidente Guido De Michielis.