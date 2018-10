Sabato 13 ottobre si terrà l’edizione 2018 dell’iniziativa “Io non rischio”, campagna nazionale di informazione e promozione di buone prassi per la prevenzione e la gestione delle emergenze comunicate alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia.



Saranno allestiti dalle 9 alle 18, in Piazza San Giacomo, sei gazebo presidiati dai volontari e dai formatori per illustrare al pubblico i rischi naturali del nostro territorio, quali alluvioni e terremoti. Saranno presenti dei volontari della protezione civile Comune di Udine che forniranno tutte le informazioni e spiegazioni ai cittadini attraverso materiale informativo dedicato. Inoltre, sarà allestito un punto informativo sulle calamità naturali in cui verranno esposti e presentati strumentazioni e materiali.



In occasione di questa campagna, rimarrà aperta al pubblico la sede della Protezione Civile di Udine in Piazza Unità di Italia 1 dove verrà allestito nello spazio adibito a garage, una mostra delle attrezzature in dotazione come ad esempio i generatori di corrente, le motopompe, le motoseghe, i decespugliatori, i soffiatori e le pompe da svuotamento; verrà inoltre illustrato il funzionamento di un aspiraliquidi in grado di espellere l'acqua di raccolta. All'esterno, i mezzi di trasporto della protezione civile e una cippatrice legname. Nel cortile all'aperto, sarà descritto un modulo antincendio dove i visitatori piu piccoli, potranno provare ad usare una Lancia del modulo antincendio. Gli orari di visita sono i seguenti: Venerdi 12 dalle ore 17 alle 22. Sabato 13 e Domenica 14 dalle ore 10 alle 22.



Il 13 ottobre, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per la prevenzione, i volontari di protezione civile invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nelle piazze di:

UDINE piazza San Giacomo MULTIRISCHIO Terremoto-Alluvione-Maremoto con i volontari dei gruppi comunali di protezione civile di Udine, Mortegliano e l'Associazione Croce Rossa Italiana di Udine

MUGGIA piazza Guglielmo Marconi MULTIRISCHIO Terremoto-Alluvione-Maremoto con i volontari dei gruppi comunali di trieste, Muggia, Duino Aurisina

GRADISCA D'ISONZO piazza Unità rischio ALLUVIONE con i volontari del gruppo comunale di Gradisca d'Isonzo

REANA DEL ROIALE via Celio Nanino 129/12 rischio ALLUVIONE con i volontari del gruppo comunale di Reana del Roiale e del distretto Val Torre

SACILE piazza del Popolo rischio ALLUVIONE con i volontari dei gruppi comunali di Sacile, San Vito al Tagliamento, Azzano Decimo