La Delegazione FAI di Udine organizza nel giorno sabato 13 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13 presso Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman, Via Gemona 92, il convegno intitolato “Risorsa Acqua. Studi, progetti e realizzazioni.”

La risorsa acqua è sempre più scarsa o comunque più costosa. Siamo ricchi di acqua in Italia, ma anche noi rischiamo di diventare poveri. Il nostro modello di utilizzo è ancora impostato sull’abbondanza di acqua: un modello intensivo di sfruttamento. è necessario e urgente passare dall’emergenza allo sviluppo di una strategia nazionale per l’acqua basata sull’efficienza dell’uso della risorsa.



Per approfondire questi aspetti, durante il convegno - che precede l’impegno della Delegazione di Udine per le Giornate FAI d’Autunno che la coinvolgeranno con aperture di beni speciali a Povoletto domenica 14 ottobre - interverranno sei relatori con background differenti, che daranno un taglio trasversale all’incontro, parlando di valore economico, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, studi accademici, approfondimenti paesaggistici ed architettonici legati all’acqua.



L’acqua sarà dunque il filo conduttore dell’evento, rientrando in tal modo tra le iniziative promosse in occasione della campagna nazionale FAI dell’anno corrente #salvalacqua tesa a diffondere la conoscenza e la salvaguardia di un bene prezioso come l’acqua, fonte non rinnovabile del nostro pianeta.



Apriranno il Convegno con i saluti istituzionali Andrea Tabarroni direttore della Scuola Superiore dell’Università di Udine, Tiziana Sandrinelli, Presidente FAI Friuli Venezia Giulia, Paolo Bon, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Udine, Silvana Olivotto, Assessore all’Ambiente del Comune di Udine e Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

La prima sessione si aprirà con l’intervento del Direttore della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine Andrea Tabarroni con “Tra le braccia di Anfitrite. La dimensione dell’acqua”, a cui seguiranno i docenti Antonio Massarutto e Francesco Marangon che analizzeranno le questioni relative al valore economico dell’acqua. “L’avvento della Energynet: l’acqua si fonderà con la IoT e la Blockchain” sarà il titolo dello speech tenuto dal CEO di Watly, Marco Antonio Attisani, con cui ci si addentrerà nelle moderne tecnologie progettate al fine di trovare una soluzione pratica all’esauribilità della preziosa fonte idrica.

Dopo il coffee break, la seconda sessione permetterà di approfondire i temi fin qui trattati, cominciando con Marco Cau, Direttore tecnico scientifico per il progetto AGRILIZIA Regione Sardegna, che parlerà del design dei materiali e dei sistemi tecnologici in qualità di biotessili disinquinanti di suolo e mare per una gestione sostenibile dell’ambiente. Laura Zampieri con Paolo Ceccon dello Studio CZ e docenti del Master di architettura del Paesaggio di Barcellona interverranno con “La forma dell’acqua” presentando i loro ultimi progetti di architettura del paesaggio in relazione al trattamento delle acque.

La mattinata si concluderà con Daria Ballarin, direttamente dall’Ufficio Ambiente FAI, che proprio in occasione della campagna #salvalacqua, spiegherà come il recupero delle tecniche costruttive tradizionali e l’uso delle nuove tecnologie sono state impiegate nella gestione della risorsa acqua nei beni del FAI.



Il convegno prevede un contributo a favore del FAI a partire da 3€ e il riconoscimento agli Architetti partecipanti di n.4 crediti formativi (previa iscrizione sul sito e-materia).



Evento organizzato da: FAI Delegazione di Udine, FAI Friuli Venezia Giulia e Ordine degli architetti della Provincia di Udine.

Con il patrocinio di: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Università degli Studi di Udine.

In collaborazione con: ADI Friuli Venezia Giulia. Sponsor tecnico: Oro Caffè.