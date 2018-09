Una grande artista, Marcella Bella. Ma anche tanto divertimento per nonne e nonni in festa martedì 2 ottobre. A organizzare l’evento, per l’ottava edizione, sarà ancora una volta la 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. A collaborare saranno la Rete Città Sane del Comune di Udine, 50& Più Roma, Fondazione Friuli, Audika, Auto Ferri, Hotel Astoria e Farmacie Apoteca.



“La festa si svolgerà nel corso dell’intera giornata. Al mattino alle 11, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, è programmata la premiazione del concorso Nonno Più”, con tre premi ai nonni più votati nei settori dell’economia, dello sport e del volontariato, e un quarto riconoscimento “speciale”.



Nel pomeriggio, a partire dalle 17, il teatro Palamostre ospiterà lo spettacolo “Gran Varietà” con il cabaret di Mandi Mandi, la magia di Simone Ravenda, la giovane cantante Dania, il balletto della Broadway Dance Studio e il cantante San Romolo. Dopo il rinfresco offerto dalla 50&Più, alle 20 sul palco ci sarà la nota cantante Marcella Bella per il gran finale. "Ancora una volta siamo riusciti a costruire le premesse per una giornata di divertimento e benessere per una figura sempre più preziosa nel contesto familiare", sottolineano il presidente e il vicepresidente di 50&Più Aldo Sbaiz e Guido De Michielis.