Riprendono avvio, con il mese di ottobre, le attività del progetto ''Affido: un bene per me'', campagna di sensibilizzazione all’affido familiare promossa per il secondo anno consecutivo dal Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI Friuli Centrale e dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine con la collaborazione delle associazioni Par Vivi in Famee, Il Focolare Onlus e Famiglie per l’Accoglienza volta a diffondere, motivare e promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà comunitaria su cui si fonda l’esperienza dell’affido familiare stesso.



Il prossimo 15 ottobre, alle ore 20:30, a Udine, nella sede della IV circoscrizione in via Pradamano 21, avrà avvio la prima delle cinque serate del corso di formazione all'affido familiare, rivolto a famiglie e persone singole interessate a conoscere l'esperienza dell'accoglienza e dell'affido familiare. Gli incontri avranno orario 20:30-22:30 nelle date del 15, 16, 22, 29 e 30 ottobre, e tratteranno i temi: tipologie di affido e legislazione, procedure che portano all'affido, modalità relazionali con il minore in difficoltà, gestione e chiusura dell'affido. Ne discuteranno la dottoressa Chiara Tunini (pedagogista), la dottoressa Francesca Rotondo (psicologa psicoterapeuta) e la dottoressa Tanya Alcini (psicologa e psicoterapeuta).



Per informazioni e iscrizioni, inviare una mail a info@ilfocolareonlus.it, oppure chiamare il numero telefonico 347-1367398.



L’affido è l’impegno ad accogliere e aiutare un minore per un periodo definito. Un compito importante che può essere affrontato con successo da ogni famiglia o single. Possono proporsi per l’affido coppie con figli e senza figli, coppie sposate o conviventi e persone singole. In relazione alle caratteristiche e necessità del minore e della famiglia di origine si possono realizzare affidi di diverso tipo: residenziali, diurni (in determinate fasce orarie o giornate della settimana), solo nel weekend (oppure weekend escluso) o anche emergenze di pochi giorni.



Per ulteriori informazioni consultare la pagina https://it-it.facebook.com/affidounbeneperme/