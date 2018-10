Al Mulino di Adegliacco (a Tavagnacco-UD) si scopre la fisica con un divertente laboratorio ludo-didattico: domenica 14 ottobre 2018, alle ore 15.00, i bambini diventano infatti “Scienziati della domenica”!

All’interno dell’antico Mulino, i piccoli curiosi di scienza fra 5 e 10 anni potranno scoprire un principio scientifico attraverso la costruzione di un prototipo: bottiglie, tappi, altri materiali di riciclo e… un palloncino serviranno per realizzare una “Macchina a reazione”, che i bambini personalizzeranno e decoreranno poi a piacere! Curiosità, creatività e manualità saranno gli ingredienti per passare un pomeriggio divertente e allo stesso tempo per toccare con mano il principio di azione e reazione.

Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a bambino. Iscrizioni tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it

In caso di esaurimento posti, il laboratorio verrà replicato alle 17.00. Per informazioni www.immaginarioscientifico.it, 040 224424 | 0432 571797.

Il Mulino di Adegliacco, di proprietà del Comune di Tavagnacco, è gestito dall’Immaginario Scientifico, museo della scienza interattivo e sperimentale con sedi anche a Trieste e a Pordenone: nella struttura restaurata dell’antico complesso di Adegliacco il Dida Centre Immaginario Didattico offre servizi didattici al pubblico scolastico e attività per il pubblico, come le visite guidate, laboratori, feste di compleanno e notti al mulino.

Per essere informati sulle attività al Mulino è possibile iscriversi alla newsletter sulla homepage del sito dell'Immaginario Scientifico.