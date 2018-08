Assorifugi e ERSA propongono il secondo degli appuntamenti previsti nel calendario 2018 con gli assaggi di vini senza additivi, nel segno della filosofia che contraddistingue tutto il programma, costellato di piccoli concerti e di prodotti sani, nati nel nostro territorio regionale. Al Rifugio Pellarini tra le 12 e le 18 sarà possibile degustare a cura di Borderwine assaggi di quattro cantine friulane: Gravner (Oslavia, Go), Franco Terpin (San Floriano del Collio, Go), Skerk (Prepotto, Duino Aurisina), La Castellana (Oslavia) accostati a quattro prodotti agroalimentari l’olio d’oliva di Olio Colombar, (Oslavia), il pane del Panificio Iordan (Capriva del Friuli), le confetture e gli sciroppi dell’Azienda Agricola Pecol (Raveo), i formaggi di capra di Corte Soffumbergo (Campeglio). Ma ci sarà anche la possibilità di farsi venire appetito facendo quattro passi assieme ai produttori stessi con una camminata: l’appuntamento è alle dieci del mattino (scrivere a info@borderwine.eu o telefonare al 347 1155884) davanti alla stazione di partenza della teleferica per il Rifugio Pellarini (45 minuti a piedi dal parcheggio in Val Saisera). Il percorso dura circa un’ora e mezza per un dislivello di cinquecento metri da effettuare con calzature adatte (suola VIBRAM) e abbigliamento consono.

Nel contesto dell’incontro, come di consueto, verrà servito anche un assaggio gratuito di formaggi di malga a cura dell’ERSA FVG.