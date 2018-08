Lunedì 20 agosto ultimo appuntamento con i CINEAPERITIVI al garden del Visionario: alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro È un vino paesaggio. Pratiche e teorie di un vignaiolo planetario in Friuli, con ospiti l'autrice Simonetta Lorigliola e i protagonisti Lorenzo Mocchiutti e Federica Magrini, i Vignai da Duline.



Vino paesaggio è un libro che vi porta direttamente sul suolo erboso, punteggiato di fiori blu, di una vigna singolare e molteplice. Un libro che è un manifesto. La cura di una vigna storica diventa esempio concreto e ripetibile di tutela ecologica e ambientale e culturale di un territorio e di un paesaggio. Il vino è molto di più di quello che sta in un bicchiere. La vigna non è proprietà privata del vignaiolo, ma un pezzetto di biosfera da custodire e far diventare motore del paesaggio. A seguire degustazione gratuita dei vini dell’azienda agricola Vignai da Duline.



Alle ore 19.30 sarà la volta di Dj Cic.1 con il suo Bermuda Funk Session: sole, bermuda, infradito e Funky Sound per l’ultimo appuntamento della stagione con i djset! Da non perdere inoltre il drink creato per l’occasione, il “Carlito”!



I Cineaperitivi sono un’iniziativa della Mediateca Mario Quargnolo del Centro per le Arti Visive in collaborazione con il Visionario. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. In caso di maltempo, il cineaperitivo si sposterà al bistrò del Visionario, mentre il djset sarà annullato.



VISIO SUMMER GARDEN

Lunedì 20 agosto

dalle ore 18.30

Presentazione del libro È UN VINO PAESAGGIO - PRATICHE E TEORIE DI UN VIGNAIOLO PLANETARIO IN FRIULI

di Simonetta Lorigliola con Lorenzo Mocchiutti e Federica Magrini

A seguire degustazione gratuita dei vini dell’azienda agricola Vignai di Duline



dalle ore 19.30

BERMUDA FUNK SESSION