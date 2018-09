A Ilonse, un piccolo paese vicino a Nizza in Francia, si è tenuto il FestiVous, un festival dedicato alla cultura occitana e alle sue tradizioni, tra cui musica e narrazione, ma anche un gioco tradizionale del Mediterraneo: la morra. Infatti quest’anno Ilonse ha ospitato la XVI edizione del ‘Morramondo’, un evento nato in Sardegna nel 2003 e che da alcuni anni è diventato itinerante. Per l’occasione più di un centinaio di giocatori provenienti da una ventina di regioni dell’Europa meridionale si sono ritrovati per partecipare al campionato del mondo di morra e tra questi anche una piccola rappresentativa del Friuli.

La morra è un gioco dalle origini antichissime che negli ultimi anni, grazie proprio al Morramondo, ha permesso di instaurare profondi rapporti di amicizia e fratellanza con altri popoli e culture. È un valore aggiunto preziosissimo che comunque non mette in secondo piano l’ottimo piazzamento delle formazioni friulane qualificatesi rispettivamente seste, con ‘Gli Amici della Morra’ di Joannis capitanati da Daniele Pinat, e settime al torneo ma sicuramente ai primi posti per simpatia e socievolezza. L’unica difficoltà è stata l’adattarsi e sperimentare le diverse forme di gioco degli altri giocatori. Chi giocava seduto, chi in piedi, chi senza fermarsi mai, chi con parole in dialetto sardo, chi in spagnolo. Una difficoltà che si è trasformata subito in divertimento e in uno spettacolo per il pubblico presente. Il prossimo anno a ospitare l’appuntamento saranno i giocatori della Corsica. In Italia per il momento solo i giocatori della Sardegna, ideatori appunto della manifestazione, sono riusciti ad avere l’appoggio delle autorità e a organizzare il Morramondo. Resta comunque viva la speranza dei giocatori friulani di poterla riproporre un giorno anche in Friuli così da ricambiare l’ospitalità ricevuta e far conoscere al resto del mediterraneo le bellezze e la cultura della nostra regione.