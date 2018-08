Sono iniziati venerdì 27 luglio sono iniziati i lavori di sanificazione e recupero della palestra comunale di Fogliano Redipuglia. L'edificio era stato pesantemente danneggiato da un incendio sviluppatosi nel pomeriggio di sabato 7 luglio: sin da subito era parsa chiara la natura dolosa del fatto ed attualmente le indagini per scoprire l'autore o gli autori del grave gesto sono in corso nel più stretto riserbo. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, svoltosi il 18 luglio, il Sindaco Cristiana Pisano ed il vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici Daniele Dreossi, avevano annunciato di aver ottenuto un importante contributo dalla Regione Friuli Venezia Giulia pari a 143mila euro per il ripristino dell'edificio. Gli uffici comunali preposti hanno lavorato alacremente, consentendo di iniziare i lavori di bonifica dell'immobile e ripristino dello stesso nel più breve tempo possibile, onde consentire agli studenti del vicino istituto scolastico di ricominciare ad usufruire degli spazi per l'attività sportiva entro pochi mesi.

Negli ultimi mesi diversi sono stati gli episodi di danneggiamenti e spregio dei beni pubblici da parte di ignoti, che hanno interessato in particolare la vicina biblioteca comunale di Fogliano Redipuglia, il cui giardino è stato interdetto al pubblico al di fuori degli orari di apertura della struttura per qualche giorno al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rispetto degli spazi a disposizione dei cittadini.