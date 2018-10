“L’università del Friuli” così chiamata dopo la sua costruzione, a seguito del terremoto devastante che colpì la regione nel 1976, aprirà ufficialmente il suo 41esimo anno accademico lunedì 15 ottobre alla presenza delle maggiori autorità in ambito regionale nell’aula magna di Piazzale Kolbe a Udine.

La cerimonia avrà inizio alle 10.15 accompagnata dal consueto corteo accademico che vedrà come protagonisti i docenti degli otto dipartimenti di studio, seguito dalla relazione del magnifico rettore Alberto Felice de Toni. Seguiranno poi gli interventi dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo e prenderanno la parola anche il sindaco del Comune di Udine, Pietro Fontanini, e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

Di grande importanza sarà l’incontro con il professor Attilio Maseri, che sarà insignito di un riconoscimento per il gesto simbolico verso l’Ateneo friulano: professore e cardiologo molto noto ha, infatti, acquistato l’edificio ex Banca d’Italia e relativo giardino per poi donarlo all’Università, con il nome di “Antonini Maseri”.

Nel 2013 aveva già fatto una precedente donazione all’Ateneo, concedendo la biblioteca Florio, dal nome dei proprietari del Palazzo, nonché sede centrale dell’area umanistica, con un patrimonio totale di circa 12 mila volumi, tra opere a stampa e alcuni manoscritti di interesse letterario, filosofico, giuridico, agiografico, teologico, storico, geografico, scientifico, datati tra il XV e il XX secolo.

In seguito, ci sarà l’intervento di Sabino Cassese, accademico, scrittore e giudice emerito della Corte Costituzionale, che verterà su territorio e potere, incentrandosi sul nuovo ruolo degli Stati, e di Elena d’Orlando, professore associato di Diritto pubblico che si occuperà delle Regioni e degli Enti locali. In conclusione, il tradizionale canto del Gaudeamus a cura del coro Gilberto Pressacco dell’Università.