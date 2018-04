La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli, organizza, il 1 maggio e il 2 giugno, due giornate alla scoperta delle meravigliose orchidee presenti sul territorio. I visitatori saranno accompagnati dalle guide botaniche. Il ritrovo è alle 9, al centro visite della riserva. La giornata si aprirà con una conferenza introduttiva (durata circa 30-40 minuti).



La partenza per l’escursione è prevista alle 9.40: destinazione Osoppo (lo spostamento da Cornino a Osoppo avverrà in autonomia con mezzi propri). Sarà effettuata un’escursione, accessibile a tutti, adulti e bambini (sono ammessi anche cani al guinzaglio), alla scoperta delle orchidee. Gli organizzatori raccomandano di portare acqua, un cappellino e un repellente per insetti. L'escursione terminerà alle 12.30.



Gli appassionati avranno l'opportunità di scattare fotografie. Costo di partecipazione 10 euro a persona, massimo 30 partecipanti. Il 5 maggio, invece, la riserva ospiterà un corso di formazione tenuto da Toni Romani, formatore ufficiale Cybertracker. La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino resterà aperta, fino alla fine di aprile, martedì e giovedì, dalle 9 alle 13, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Da maggio a settembre il centro visite resterà aperto tutti i giorni, fino alle 18. Per informazioni www.riservacornino.it