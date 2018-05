Bilancio positivo per la Sagra del Vino di Casarsa della Delizia. “Una 70esima edizione davvero positiva - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Antonio Tesolin - visto che abbiamo avuto il tutto esaurito in diversi dei 140 eventi proposti nei 14 giorni di manifestazione dal 19 aprile al 2 maggio. Una delle poche, a memoria di tutti, che non abbia avuto neanche una giornata di pioggia durante il suo svolgimento. La ricchezza della proposta, a partire da quella enogastronomica, nonché il beltempo ci hanno fatto registrare un alto numero di visitatori, superando sicuramente le 200 mila presenze che sono il dato storico di affluenza a Casarsa. Va rimarcata inoltre la grande attenzione sul piano della sicurezza e l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine, in primis i Carabinieri e agenti della Polizia municipale. Inoltre ci hanno dato un prezioso aiuto i Carabinieri in congedo, Alpini, volontari Pro Loco e della Protezione civile".

La preparazione di questa 70esima edizione ha visto anche una ricerca certosina che ha collegato volti e nomi della Casarsa del passato, alla quale mancano ancora due tasselli: la Pro Casarsa della Delizia lancia un appello a chiunque possa riconoscere alcune persone presenti nel film Il paese dell'Uva, tratto dai filmati ritrovati del maestro Elio Ciol con le prime edizioni della Sagra del Vino e le vendemmia degli anni '50 e '60 a Casarsa. Un’opera di recupero di materiale audivisivo eccezionale, curata da Piero Colussi e Stefano Polzot, che ha contraddistinto, con il teatro Pasolini pieno per la prima proiezione, la manifestazione casarsese.

“È stato davvero emozionante - ha aggiunto Tesolin - vedere tanti casarsesi ad assistere alla prima del film e sentire dal vivo le loro reazioni, cariche di sentimento, non appena sullo schermo compariva un loro famigliare o persona conosciuta. Siamo riusciti, grazie all’aiuto di alcune delle memorie storiche del paese, a recuperare nome e cognome di gran parte delle persone presenti nei filmati, ma ci manca ancora qualcuno da individuare”.

Nello specifico si tratta di due spezzoni del documentario Grappoli d’Oro, inserito in versione restaurata nel nuovo film e con il quale Elio Ciol e il maestro Riccardo Castellani furono premiati al Concorso Nazionale di Montecatini organizzato dalla Federazione Italiana dei Cineclub nel 1957. “In primo luogo - ha concluso Tesolin - vogliamo capire chi siano i componenti di un gruppo di persone che nelle vigne, suddivisi in due file una composta di donne e una di uomini, posano a terra le cassette di legno piene d’uva. L’altro spezzone vede invece i carri in fila in centro paese nell’attesa di conferire l’uva alla cantina sociale: si vede un’anziana che conduce un carro trainato da una mucca. Abbiamo pubblicato gli estratti video sulla pagina Facebook della Sagra del Vino e ci piacerebbe risolvere il mistero di chi siano queste persone per completare l'opera di ricostruzione storica avviata con questa 70ma edizione della Sagra del Vino: chi ha qualche idea è pregato di contattarci”.

Nel frattempo stanno per arrivare in Pro Loco le copie del dvd per chiunque le abbia prenotate nel corso della Sagra del Vino (c’è ancora qualche copia in vendita a disposizione per chi la volesse).

ORGANIZZATORI, PARTNER E SPONSOR La Sagra del Vino è stata organizzata da Pro Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia insieme con i Viticoltori Friulani La Delizia e in collaborazione con Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale e con il patrocinio di PromoTurismoFvg. Main sponsor Friulovest Banca, Coop Casarsa e Ambiente Servizi. Patrocinata da Associazione nazionale Città del Vino, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Consorzio DOC FVG e Confcooperative Pordenone.