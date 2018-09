Torna anche quest’anno la selezione pubblica per tre volontari da impiegare presso la Pro Loco Fogliano Redipuglia nel progetto di servizio civile Unpli Fvg, ‘Il patrimonio culturale materiale ed immateriale del Friuli Venezia Giulia in immagini, suoni e parole on&off line’. Il progetto si pone l’obiettivo di procedere ad una raccolta sistematica del patrimonio storico, ambientale e demoetnoantropologico del Comune presso il quale si presta servizio e delle aree limitrofe, e alla promozione del turismo culturale.

Tale lavoro è finalizzato alla redazione finale di un report sugli obiettivi e i risultati realizzati attraverso il progetto. I progetti e le finalità sono consultabili sul sito www.serviziocivileunpli.net.L’impiego di volontari nel progetto inizierà il 4 febbraio, salvo diversa indicazione dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali su sei giorni lavorativi, con flessibilità oraria. Ai volontari selezionati per lo svolgimento del servizio, tra l’altro, spetta un assegno mensile di 433,80 euro.

Agli assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come volontario di Servizio Civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 29/11/2008 n. 185, convertito in Legge 20/01/2009, n. 2.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia. E’ necessario, inoltre, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Infine bisogna non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia, abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista o abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile l’aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari o l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo ‘Garanzia Giovani’ e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente alla Pro Loco che realizza il progetto prescelto esclusivamente o con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; Indirizzo PEC Pro Loco prolocofoglianoredipuglia@pec.it o a mezzo “raccomandata A/R”; Indirizzo sede Pro Loco: Via F. Filzi n. 2, Cap 34070 Città Fogliano Redipuglia oppure direttamente a mano.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

La domanda dovrà essere presentata nella sede della Pro Loco scelta in duplice copia firmata in originale con penna blu completa degli allegati.

“Il Friuli Venezia Giulia è una regione che ancora oggi manifesta, nelle variegate forme di espressione della cultura tradizionale e locale, l’influenza e le tracce delle dominazioni e delle convivenze etniche, culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia e le vicende” ha ricordato la responsabile del Servizio Civile Nazionale, Bernardina Tavella. L’obiettivo che si prefigge il presente progetto è di coinvolgere i giovani volontari del

Servizio Civile Nazionale in un’importante attività di esplorazione di questo immenso e variegato patrimonio culturale regionale, anche laddove l’accesso alle informazioni è sì possibile, ma sconosciuto ai più . E’ immaginabile, infatti, che attraverso questo progetto si possa rivalutare e far conoscere quei beni tangibili del territorio e, contestualmente, scoprire elementi distintivi di un popolo, dei suoi luoghi e della sua storia e renderli fruibili in primis per coloro che di questo popolo ne fanno parte. Importante e strategico è il ruolo che le Pro Loco, interessate dal progetto quali sedi accreditate per accogliere i giovani volontari di Servizio Civile, possono ricoprire a favore della suddetta attività. Sta di fatto che queste associazioni, che per natura e per fine statutario sono vocate a preservare i propri luoghi e le proprie tradizioni, le proprie eccellenze e tipicità, contribuiscono alla valorizzazione dei territori in cui operano e alla conoscenza delle loro bellezze storico-artistiche, dei loro prodotti e delle peculiarità, attraverso l’intenso calendario di iniziative che propongono annualmente a beneficio delle comunità”.