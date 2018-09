All’Università di Udine sono aperte le iscrizioni a quattordici tra Master e Corsi di perfezionamento universitari in partenza nel prossimo anno accademico. I percorsi formativi – dei quali quattro rappresentano delle novità - vanno dall’ambito manageriale a quello ingegneristico, dal campo umanistico a quello scientifico e medico. Le opportunità formative offerte saranno illustrate a tutti gli interessati durante l’Aperitivo dei master, mercoledì 5 settembre, dalle 17 alle 20, a Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann a Udine (via Gemona, 92).

L’offerta formativa 2018/2019 presenta quattro novità assolute: le prime due riguardano l’area manageriale e sono il Master in Digital Marketing, nato dalla crescente ricerca di professionisti in grado di organizzare e gestire la comunicazione attraverso strumenti digitali e social media e il Corso di Perfezionamento in Project Management, con preparazione all’esame di Certificazione Professionale PMI - PMP e CAPM.

Altre due novità appartengono all’area medico-sanitaria e sono: il Corso di Perfezionamento in "Gioco d’azzardo, web, sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura", realizzato in partnership con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con l’Università di Trieste ed il Master in “Diagnosi e terapia dei pazienti con linfoma e malattie linfoproliferative” realizzato in collaborazione con la Fondazione Italiana Linfomi.

L’offerta formativa è inoltre composta, per quanto riguarda l’area manageriale-giuridica, dal Master in Gestione delle risorse umane e Organizzazione del lavoro, giunto alla terza edizione, che prepara ad operare nell’area risorse umane, in particolare nella ricerca e selezione del personale; il Master Erasmus Mundus Euroculture, percorso biennale che consente agli studenti di studiare in Italia e all'estero e di specializzarsi nell'ambito degli Studi europei e delle relazioni internazionali; il Master interateneo in Coffee Economics and Science "Ernesto Illy", che mira ad offrire una specifica formazione accademico-professionale sugli aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici che dalla pianta conducono al prodotto finale; il Master in Chief Financial Officer che grazie alla collaborazione con ANDAF, l’associazione dei direttori amministrativi e finanziari, mira a fornire competenze, strumenti e operatività per la gestione finanziaria.

Passando all’area scientifico-tecnologica sono quattro i Master in campo: il Master di I e II livello in Nearly Zero Energy Buildings, per costruire edifici ad energia quasi zero in partenza ad Ottobre; il Master in Ingegneria Metallurgica; il Master in Town Centre Management in collaborazione con l’Università di Trieste e il Master in “Project Management - Esperto in gestione dei progetti nel settore delle costruzioni”. organizzato in collaborazione con l’azienda Rizzani De Eccher SpA. Questi ultimi tre Master sono in partenza a Gennaio 2019.

Tre le proposte nell'area umanistica, della comunicazione e della formazione c’è il Master in Italiano lingua seconda ed Interculturalità, un'occasione di specializzazione nell'ambito dell'italiano lingua seconda e lingua straniera in Italia e all'estero e delle dinamiche interculturali. Relativamente all’area medica è giunto alla seconda edizione il Master in Meditazione e Neuroscienze cognitive che si propone di presentare in maniera critica e sistematica gli studi di neuroscienze di base, sperimentali e cliniche, relativi alla meditazione e alle sue applicazioni in ambito medico e psicologico.

I Master sono dei percorsi altamente specialistici che offrono la possibilità di entrare nel mondo del lavoro anche grazie agli stage nelle principali aziende del nostro territorio. Durante l’AperiMaster lo staff di ogni corso sarà a disposizione per orientare tutti gli interessati nella scelta del percorso formativo. La partecipazione è libera, ma è gradita la prenotazione da effettuarsi online su http://aperimaster.eventbrite.it

Per Maggiori informazioni su programmi dei master, modalità e costi d’iscrizione, agevolazioni e borse di studio e requisiti di ammissione invitiamo a visitare il sito dell’ateneo alla pagina www.uniud.it/master. È inoltre a disposizione l’Ufficio master, contattabile al numero 0432 556706 o via email all’indirizzo master@uniud.it.