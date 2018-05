Scienza, tecnica, esperimenti e fotografia. Tre giorni dedicati interamente alla divulgazione scientifica e alla conoscenza del proprio territorio. Questi gli scopi di Scienza Under 18, che fino a sabato organizza a Monfalcone un festival interamente dedicato a scienza e materie ad essa correlate. Con la partecipazione di oltre quaranta classi di studenti, dalle elementari alle superiori. Più di tremila i ragazzi coinvolti, e i dati sono positivi non solo per il territorio: di fatto chiunque passi nella zona dell’ex mercato coperto di Monfalcone può osservare la varietà di stand proposti dai volenterosi studenti, tutti accompagnati sia dai propri insegnanti che da ex docenti ormai in pensione. Ecco che l’associazione Scienza Under 18 Isontina, gruppo di ex insegnanti che ha deciso di dedicare il proprio tempo libero alla conoscenza e alla divulgazione, oltre ad una serie di attività spalmate in tutto l’arco dell’anno, ha deciso di dimostrare ai più quanto viene svolto sia in classe che fuori con laboratori e lezioni ad hoc. Gli stand saranno visitabili fino a sabato sera.

Un divertente coro delle scuole elementari di Fogliano, diretto dalla maestra Siriana Zanolla, ha accompagnato la cerimonia d’apertura, a cui hanno preso parte, con un rappresentante per ogni amministrazione comunale, tutti i comuni del Basso Isontino. Monfalcone ancora una volta colorata e invasa da tantissimi bambini.