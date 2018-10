Sono già 25 i ristoranti aderenti in piattaforma tra cui McDonald’s che grazie al servizio McDelivery in partnership con Deliveroo offrirà la possibilità di gustare a domicilio tutti i suoi celebri menù. Deliveroo rappresenta una novità a disposizione di tutti gli abitanti della città e al contempo un’importante opportunità per i ristoranti che grazie a Deliveroo potranno veder crescere il loro business. Una piattaforma innovativa, consegne puntuali e programmabili, una qualità del servizio garantita ed un customer service che segue il cliente lungo tutto il percorso dell’ordine, rappresentano i punti di forza di Deliveroo. Deliveroo mira a creare opportunità di lavoro per 50 rider nei prossimi 3 mesi.

Una bella novità per tutti gli abitanti di Udine: è arrivato in città Deliveroo il servizio di food delivery pensato per tutti coloro che vogliono assaporare a casa o in ufficio i piatti dei propri ristoranti preferiti in modo nuovo, comodo e veloce.



Dopo il successo e l’ottima accoglienza ottenuti nelle città ad oggi coperte dal servizio Deliveroo continua il suo piano di sviluppo facendo il suo ingresso a Udine e portando a 26 il numero di città italiane raggiunte.



"L’arrivo a Udine rappresenta una tappa importante del nostro sviluppo in Italia. Siamo entusiasti di arrivare in Friuli, terra dalla grande tradizione gastronomica, e non vediamo l'ora di collaborare con i nostri nuovi ristoranti partner per consentire loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il loro business” afferma Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy. “Siamo certi che gli abitanti di Udine apprezzeranno la qualità e la comodità del nostro servizio e non mancheranno nel provare a domicilio non solo i piatti della ricca cucina tipica ma anche specialità di cucine straniere presenti sulla nostra piattaforma”.

Deliveroo è attivo nelle principali zone della città e serve già 25 ristoranti cittadini. Un’ampia varietà di cucine disponibili che variano da quella tradizionale italiana e locale, a quelle straniere come quella giapponese, cinese ed indiana. Ad oggi sono già in piattaforma alcuni tra i più noti ristoranti cittadini come McDonald’s e Grom.



Grazie al servizio McDelivery in esclusiva con Deliveroo, sarà infatti possibile ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i celebri menù McDonald's in un raggio di 3 km dai 2 ristoranti McDonald’s di Viale Europa Unita 69 e Piazzale Rita Levi Montalcini n. 1/1 c/o Faula Mall.



La partnership tra McDonald's e Deliveroo si sta rivelando di grande successo, registrando un crescente volume di ordini in tutte le città in cui il servizio è stato attivato.

Come funziona



Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma integrata on-demand via web (https://deliveroo.it/it/) o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la delivery, grazie ad un servizio di geo localizzazione, consultare il menu, verificare con precisione i tempi di consegna procedere con l’ordine, pagare con carta di credito e monitorare lo stato della consegna da pc, tablet o smartphone. Il costo del servizio è di 2.50 euro a consegna.



In un tempo medio di 30 minuti - da quando si è finalizzato l’ordine online ed entro il tempo che viene promesso al momento del suo inserimento - il team di rider Deliveroo consegna a casa o in ufficio il piatto scelto come appena fatto dalle mani dello chef.



Per ulteriori informazioni su Deliveroo visitate il sito https://deliveroo.it/it/.