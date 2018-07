Un robot per amico e insegnante? Il futuro è già qui. Dal 28 luglio al 5 agosto (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), Pepper, l’automa più simpatico che c’è, nella Piazza Show Rondò del Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco intratterrà bambini e ragazzi con tre laboratori gratuiti istruttivi e divertenti.

Il futuristico progetto nasce da una partnership tra Youngo, il marchio di ludoteche del gruppo Dedem Spa che fa dell’edutainment la sua filosofia, e Focus Junior, il brand del Gruppo Mondadori pensato per soddisfare la curiosità di bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. È da questa unione che nascono i ‘Laboratori FuoriClasse’, stimolanti attività didattiche con un docente d’eccezione, il robot Pepper.

Robotica, corpo umano e creatività sono i temi delle tre attività: una dedicata alla mano per far comprendere ai giovani apprendisti, tramite la costruzione di una mano robotica, il funzionamento delle articolazioni umane; una incentrata sulla respirazione, con Pepper in persona a illustrare i segreti di questa azione fondamentale per la vita e il funzionamento dell’apparato respiratorio; una con protagonista l’antica arte giapponese degli origami, che metterà alla prova la creatività di Pepper e dei suoi alunni.

“Questi laboratori – commenta Roberto Folgori, Consigliere di Amministrazione del gruppo Dedem Spa e Presidente Commissione Sviluppo Retail Cncc - esplicitano molto bene il format Youngo. Una ludoteca che è molto di più di una ludoteca, uno spazio per bambini e famiglie improntato all’edutainment, dove i capisaldi della pedagogia si fondono con le ultime tendenze di gioco, creando un luogo in cui piccoli e grandi possano vivere un’esperienza indimenticabile. Tendenza – continua Folgori - del tutto in linea, come ribadito nel corso dell’ultimo Retailer day - l’appuntamento annuale del Consiglio nazionale dei centri commerciali -, con quella globale dei Centri commerciali, un’industria che registra circa 2 miliardi di presenze e 3 miliardi di ore trascorse all’anno. Per dare lunga e florida vita al retail bisogna capire che al cliente non basta vendere un prodotto, bisogna offrire un’esperienza”.