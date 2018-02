La macchina organizzativa del Gruppo Marciatori Gorizia è di nuovo in moto per la prima edizione della ‘Maratonina dell’Isonzo’, una nuova iniziativa che si svolgerà domenica 4 marzo a San Canzian d’Isonzo. Il centro del paese sarà invaso da centinaia di partecipanti provenienti non solo dall’intera Regione ma anche da oltre confine, vale a dire Slovenia, Croazia e Austria. Hanno confermato la presenza atleti provenienti dalla Romania e Burundi oltre che dal Triveneto, dalla Lombardia e dalla Toscana.

A dieci giorni dall’evento, organizzato sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano con il patrocinio del Comune di San Canzian d’Isonzo, la collaborazione della Pro Loco, della Protezione Civile dei territori interessati al passaggio della corsa, e di altri sodalizi come l’Associazione Radioamatori di Gorizia, Polisportiva Pieris, Associazione Nazionale Carabinieri, Teenager Staranzano, A.S. Basket e Polizia Municipale di San Canzian, Staranzano e Monfalcone, sono circa 350 gli iscritti alla gara che si correrà sulla classica distanza di 21,097 chilometri. Partenza e arrivo avverranno dalle eccellenti strutture messe gentilmente a disposizione dal Comune di San Canzian, lungo un veloce oltre che suggestivo percorso attraverso i territori di San Canzian, Staranzano e Monfalcone, toccando anche la località balneare di Marina Julia.

Considerati i tempi di iscrizione, anche il giorno stesso, gli organizzatori non escludono una presenza al via di anche 700 persone. Per quanto riguarda il livello tecnico tra i maschi alcuni forti atleti capace di correre la distanza sotto i 68’ come i vincitori della maratonina del Collio 2016, 2017 e 2018, rispettivamente l’atleta dell’Atletica Brugnera Friul Intagli, proveniente dal Burundi, Celestin Ngihorimbene, lo sloveno Mitja Krevs e il suo connazionale Kotnik Robert, che sicuramente si contenderanno la vittoria finale.

Nutrita anche la presenza femminile con diverse atlete accreditate con tempi di notevole valore. La partenza è fissata per le 9.30 con i primi che taglieranno il traguardo dopo circa 68/70 minuti mentre gli ultimi arriveranno intorno alle 12.00. Anche in questa manifestazione, come evento collaterale, è inserita la marcia a passo libero aperta a tutti di circa 6 chilometri: la stessa partirà a distanza di dieci minuti dalla gara principale. Il costo per partecipare alla marcia è di cinque euro con diritto a ricevere una t-shirt e la pastasciutta. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione ‘Conquistando Escalones’ che si occupa della ricerca sulla distrofia muscolare.

Lungo il percorso saranno allestiti ristori con bevande calde ed energetiche, oltre al ristoro finale con aggiunta di generi alimentari. Dalle 11.30 il ‘pasta-party’ per tutti i partecipanti mentre saranno disponibili presso il campo sportivo spogliatoi e docce messe gentilmente a disposizione dai Dirigenti della locale Società di calcio. L’assistenza sanitaria sarà garantita da due medici e con due ambulanze dell’Associazione Volontari ‘La salute’ di Lucinico. Le premiazioni avverranno dalle ore 12.30.

La gara sarà anche la seconda della ormai nota iniziativa del Gruppo Marciatori Gorizia ‘Challenge dal Collio all’Isonzo’, ciclo di tre percorsi che comprende la Maratonina del Collio di Capriva, già disputata il 28 gennaio, e, il 21 ottobre, la 40esima maratonina ‘Città di Gorizia’. Al termine delle 3 gare sarà stilata una speciale classifica che premierà i vincitori delle varie categorie Fidal.