In concomitanza con le festività pasquali, alcune sedi dell’Ateneo friulano a Udine, Gorizia e Pordenone subiranno una riduzione degli orari di apertura da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile. Tutte le sedi rimarranno chiuse da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile. A Gemona del Friuli la chiusura è anticipata da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile.

A Udine, nel polo scientifico la sede di via delle Scienze 206 sarà aperta al pubblico giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 14. Le “aule Feruglio” in via delle Scienze 210 rimarranno chiuse da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile. Le sedi di via delle Scienze 99, via Cotonificio 108 e 114 e via Sondrio 2 (moduli) rimarranno aperte al pubblico dalle 8 alle 14 di giovedì 29, venerdì 30 marzo e martedì 3 aprile. L’edificio di via Sondrio 2 (basket) sarà aperto giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19.

Nel polo medico, le strutture di piazzale Kolbe 4 saranno aperte giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19. La sede di via Colugna 44 sarà aperta giovedì 29 e venerdì 30 dalle 8 alle 15 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19.

Nel polo economico giuridico, via Tomadini 26 e 30/a saranno aperte giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19. Via Treppo 18 giovedì 29, venerdì 30 marzo e martedì 3 aprile sarà aperta dalle 8 alle 14.

In centro città a Udine, la sede di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, sarà aperta al pubblico fino alle 20 di venerdì 30 marzo e riaprirà alle 7.30 di martedì 3 aprile.

La sede di via Mantica 3 sarà aperta giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19. Le strutture di palazzo Antonini, in via Petracco 8, saranno aperte giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19. Palazzo Florio, in via Palladio 8, e palazzo Caiselli, in vicolo Florio 2, saranno aperti giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19. Casa Solari in vicolo Florio 4, sarà aperta giovedì 29 dalle 8 alle 16, venerdì 30 dalle 8 alle 13 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 16.

Il polo della formazione, in via Margreth 3, sarà aperto giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19.

In viale Ungheria 20 sede aperta giovedì 29 dalle 8 alle 19, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 19. La sede di viale Ungheria 49 rimarrà invece chiusa dal 29 marzo al 2 aprile. In via Zanon 6 sede aperta giovedì 29 dalle 8 alle 18, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 18.

L’Azienda agraria universitaria, in via Pozzuolo 324, sarà aperta giovedì 29 dalle 8 alle 18, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 18.

A Gorizia, giovedì 29 il polo di S. Chiara sarà aperto dalle 8 alle 18, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 18. Casa Lenassi aprirà dalle 9 alle 13 di giovedì 29 marzo e rimarrà chiusa dal 30 marzo al 3 aprile. Palazzo del Cinema sarà aperto giovedì 29 marzo dalle 8 alle 14 e rimarrà chiuso dal 30 marzo al 3 aprile.

A Pordenone la sede del Centro polifunzionale sarà aperta giovedì 29 dalle 8 alle 18.30, venerdì 30 dalle 8 alle 14 e martedì 3 aprile dalle 8 alle 18.30.