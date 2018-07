La “Systems biology”, “Biologia dei sistemi”, approccio interdisciplinare e olistico per lo studio di sistemi biologici complessi e l’analisi della rete di interconnessioni tra gli stessi, sarà al centro del corso organizzato in collaborazione tra l’Università di Udine e il Cism, Centro internazionale di Scienze Meccaniche, in programma nel capoluogo friulano dal 3 al 7 settembre nella sede del Cism, in piazza Garibaldi a Udine.

Coordinata dal Dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie - PhD School Agricultural Science and Biotechnology (AS&B) dell’Università di Udine (Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali - DI4A), l’iniziativa di formazione a aggiornamento è rivolta agli studenti dottorandi di università italiane ed estere e le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 31 agosto attraverso il sito www.cism.it/courses/E1803.

"Si tratta di un corso introduttivo - spiega il coordinatore del dottorato AS&B, professor Giuseppe Firrao, docente di Patologia vegetale al DI4A –, che fornirà una visione generale dell’approccio e dei metodi analitici comunemente usati in questo campo. Durante la settimana di approfondimenti – aggiunge - cinque scienziati di fama mondiale nello studio delle interazioni cellulari, della dinamica delle popolazioni, dei biomi, spiegheranno il significato della biologia dei sistemi nei rispettivi settori, portando dei ‘case studies’ e offrendo ai partecipanti degli esempi pratici su come utilizzare i metodi che avranno appena appreso".

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di "vedere con occhi nuovi i problemi biologici che normalmente affrontano – aggiunge il professor Francesco Nazzi, docente di entomologia al Di4A e parte del comitato organizzatore -, capire i metodi applicati allo studio di questi problemi, afferrare il contenuto della letteratura scientifica di base su questo tema, per trovarvi ispirazioni e suggerimenti, interagire con efficacia con i matematici e i programmatori che operano in questo campo, lavorare, se lo desiderano, proprio in questo settore".

Entrando nel dettaglio del programma del corso, tutti gli argomenti saranno sviluppati da esperti noti a livello internazionale. Di “Fisica dei sistemi viventi” parlerà Samir Suweis, scienziato che dal 2012 opera nel Laboratorio di Fisica interdisciplinare al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova; “Algoritmi per network biologici” sarà il tema svolto da Ahmed Mahfouz, docente al “Computational Biology Center” dell’Università di Leida (Paesi Bassi), il cui lavoro di ricerca si concentra sulla comprensione della base molecolare delle funzioni e delle malattie cerebrali; “Dalla biologia dei sistemi alla genetica dei sistemi nella crescita degli apparati radicali” sarà l’argomento sviluppato da Wolfgang Busch, docente e ricercatore al Laboratorio di Biologia del Salk Institute for Biological Studies di La Jolla (California); “L’uso dell’approccio biologia dei sistemi nella scienza dell’alimentazione e della salute animale” sarà al centro della lezione del prof. Qendrim Zebeli, docente di Nutrizione animale all’Università di Medicina Veterinaria di Vienna. Infine, “L’uso delle tecniche metagenomiche per lo studio del microbiota intestinale umano” sarà l’oggetto dell’approfondimento offerto da Barbara Metzier-Zebeli, senior lecturer all’Università di Medicina Veterinaria di Vienna. Il comitato organizzatore del corso è composto, oltre che da Giuseppe Firrao, dai professori Guido Cipriani, Rita Musetti, Francesco Nazzi, Mauro Spanghero, tutti docenti al DI4A dell’ateneo friulano. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Cism. Palazzo del Torso, in piazza Garibaldi 18 a Udine.