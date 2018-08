Come ogni anno, Blessound riserva per l’ultima giornata di festival un appuntamento speciale. Per questa sesta edizione, infatti, l’appuntamento sarà domenica 26 agosto con un “Live picnic” a ora di pranzo, in cui l’ottima musica si mescolerà con il cibo di qualità. Per quest’occasione la ProBlessano e il Gruppo Folkloristico Danzerini Udinesi, in collaborazione con Slow Food Condotta del Friuli e Sofar Sounds, il format nato a Londra che organizza eventi musicali non convenzionali, sposterà i festeggiamenti all’aperto in un bellissimo prato alberato alle porte del paese dove sarà allestito un palco per la musica dal vivo e dove, ai partecipanti, sarà distribuito il pranzo speciale preparato con ingredienti freschissimi del territorio. Ospiti speciali del “Live picnic” saranno i Maistah Aphrica, inizialmente annunciati per la serata di venerdì 24 agosto e che invece si esibiranno sotto le fronde di Blessano domenica 26 agosto. I Maistah Aphrica sono Gabriele Cancelli alla tromba, Mirko Cisilino al trombone e tromba, Clarissa Durizzotto al sax contralto, Giorgio Pacorig all’organo elettrico, Enrico Giletti al basso, Marco D’Orlando alle percussioni, Alessando Mansutti alla batteria e la parte elettronica affidata a Andrea Gulli.

Otto musicisti del Friuli Venezia Giulia che rispondono a chi si chiede come possa suonare la musica africana per chi non è mai stato in Africa con un'energica miscela di forme e tecniche musicali legate al Continente Nero: Jazz funk a la Sun Ra, criolla afro colombiana, hard bop, poliritmie e melodie esotiche arricchite di suoni elettronici e di effetti dub. Grooves in tempi dispari per scatenare le danze accompagnati da melodie rituali di popolazioni immaginarie: come essere a una festa africana, senza essere mai stati in Africa. Le loro composizioni sono state trasmesse su RAI Radio3, alla radio statunitense WXOX, nelle top 2017 playlist di Pino Saulo e Ghighi di Paola, su L'Internazionale e le webzine The New Noise e The Attic. Garanzia di qualità sotto il sole del Blessound.

Qualità certificata anche dal menù di Slow Food: ai partecipanti sarà proposto un menù con diverse portate preparate con ingredienti freschissimi. I partecipanti, previa prenotazione, dovranno solo portarsi una coperta o un telo dove potersi sedere, in autentico stile picnic, per gustare il pranzo ascoltando le melodie coinvolgenti dei Maistah Aphrica. Nell'area verde del “Live picnic” sarà attivo anche il chiosco di Blessound per le bevande: gli ingredienti per una giornata perfetta, quindi, ci sono tutti! Per info: info@danzeriniudinesi.it, www.facebook.com/blessound/.