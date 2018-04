Domani, martedì 1 maggio, l’ultimo appuntamento della quarta edizione di Boschinfesta, con la Cicloturistica che attraversa tutti i comuni organizzatori, ovvero Castions di Strada, Carlino, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Precenicco. L’appuntamento è fissato alle ore 8, per chi parte da Lignano, con ritrovo in viale Europa nel parcheggio di fronte allo stadio Comunale di Lignano Sabbiadoro e alle ore 9, per chi parte da Precenicco, ritrovo in piazza del Porto a Precenicco e colazione prima della partenza. Lungo il percorso sosta nell’area Turunduze del bosco di Muzzana del Turgnano con ristoro e qualche parola sulla storia dei boschi planiziali e alle ore 11.30 arrivo al Bosco Boscat di Castions di Strada, dove si effettuerà un'escursione tra gli alberi.



La Cicloturistica è stata ideata per valorizzare la strada ciclabile che attraversa i boschi planiziali, a cui per l’occasione è stato dato il romanticissimo nome di "boscovia". Percorrendola si possono scoprire luoghi magnifici del Friuli e della Bassa friulana.



All’arrivo, in collaborazione con la Ciclotour organizzata dalla Pro Loco di Castions di Strada, sarà possibile per i partecipanti proseguire il giro in bicicletta verso Castions di Strada. Chi vuole, sempre accompagnati da una guida, potrà tornare al punto di partenza a Precenicco o andare a Marano Lagunare per prendere il battello per rientrare a Lignano.