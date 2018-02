C'era una volta... l'intrattenimento

Fin dagli esordi Telefriuli puntò su un ‘cavallo’ difficile: legare a filo doppio l’intrattenimento e la cultura del territorio. Ci riuscì in pieno scommettendo su artisti come Dario Zampa: il cantautore e conduttore, ‘icona’ della friulanità anche nel mondo, cominciò a collaborare con l’emittente nel 1979 con una serie di popolari trasmissioni che continueranno ininterrottamente fino al 1992. Da ricordare ‘Mandi ’, ‘Caric e briscule’, ‘Buine sere Friûl’, ‘Il nostro diario’. Il legame di Zampa con Telefriuli, non si è mai spezzato: cresce l’attesa per il suo nuovo programma ‘In famee cun Dario’ che partirà nei prossimi mesi. Tra gli altri personaggi che animarono i programmi dell’emittente, ci sono il produttore discografico Alberto Zeppieri; Enzo Driussi, fisarmonicista, già presidente del Gruppo folkloristico Pasian di Prato e del Comitato friulano difesa osterie; l’agente delle miss di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Dario Diviacchi che ha portato molte ragazze sulla passerella di Miss Italia e la regista Claudia Brugnetta, ora in forza alla Rai regionale, che proprio a Telefriuli mosse i primi passi in cabina di regia.