Facciamo una premessa, è vero: i cani sono cani e tutti hanno bisogno di accoglienza e di una famiglia che li ami e li rispetti per il loro "essere cani". Detto questo, osserviamo che oggi vanno di gran moda le adozioni fatte tramite internet; con cani che arrivano da ogni dove, purtroppo spesso in famiglie che si lasciano prendere da facili entusiami e portati da pseudo animalisti che, senza andare troppo per il sottile, consegnano cani con le staffette senza alcun controllo preventivo e/o successivo relativo al collocamento dell'animale.



Su questi comportamenti siamo molto critici, infatti, non c'è giorno che all'associazione non arrivino sos di persone che hanno adottato un cane che però si è poi rivelato incompatibile con la loro situazione familiare/abitativa/di presenza di altri animali ecc. ecc.

In Friuli ci sono ancora molti cani che aspettano una nuova occasione di riscatto, ed è per promuovere queste adozioni che gli Amici della Terra hanno organizzato una domenica di apertura presso il Canile coprensoriale di Rive d'Arcano: domenica 20 maggio (vedi volantino), nell'occasione sarà anche possibile, tra l'altro, assistere ad una esibizione dei cani da soccorso dell'associazione Nas par ajar.