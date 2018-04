Il carnevale a Prata di Pordenone, uno dei più storici della regione è oramai giunto alla sua 36^ edizione, decima edizione in notturna.

L’idea di trasformare la classica sfilata carnevalesca da diurna a notturna nacque a seguito di una nevicata che costrinse ad annullare la manifestazione del 1° febbraio 2009 e a scegliere una data che non interferisse con il calendario delle sfilate già programmate in Friuli Venezia Giulia ed in Veneto.

Il Carnevale pratense in notturna può vantare il primato di essere stato l’apripista in Regione per questo tipo di manifestazione; infatti da qualche anno altre realtà vicine al nostro territorio ne hanno tratto spunto per analoghe serate.

Subito dopo il tramonto, dalle ore 20:00, si accenderanno le luci dei 20 carri allegorici, provenienti dalle Provincie di Udine, Pordenone, Treviso e Venezia, che animeranno le vie di Prata per tutta la notte con oltre 1.000 figuranti.

Ad ogni edizione, la Pro Loco Santa Lucia (organizzatrice dell’evento) inserisce nuove iniziative, rivolte sia ai bambini che agli adulti per arricchire il programma della giornata, in attesa dell’inizio della sfilata.

Le manifestazioni avranno inizio alle ore 15:30 con un programma rivolto in special modo ai bambini con:

il Cioccolata Party e spettacoli degli artisti di strada Clown Crostino e dottor Stock.

Nel tardo pomeriggio ad intrattenere il pubblico ci sarà una sfilata di moda ed a seguire esibizioni di Zumba & Danza a cura dell’associazione Dancemob.

A termine della sfilata carnevalesca, la festa continuerà con la discoteca allestita in Piazza W. Meyer a cura dell’associazione OffSide Zoo, una novità che coinvolgerà tutti i partecipanti al carnevale.

E’ un vero e proprio divertimento a 360° dedicato a tutte le età. Per celebrare il decimo anniversario della manifestazione, verrà effettuato l’annullo postale a cura di Poste Italiane, su cartoline create dal fumettista ed artista di Prata Matteo Corazza, raffiguranti le simbologie del nostro carnevale.

Anche per questa edizione ci si aspetta la presenza di circa 12-15 mila spettatori come per le precedenti manifestazioni.

Madrina della serata sarà la 3° classificata al concorso Miss Italia 2017, nonché Miss Italia “Chef”, la friulana Samira Lui.