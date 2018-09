Con oltre 250 espositori e 500 marchi rappresentati, Casa Moderna è la fiera più importante e attesa del Nord Est nel settore casa-arredo. E’ la manifestazione che ha dato il via all’attività fieristica regionale sostenendo l’economia del territorio e le aziende del settore, assecondando – molto spesso anticipando – gusti e tendenze di migliaia di visitatori che ogni anno, da 65 edizioni, trovano in Casa Moderna soluzioni, consigli, stimoli e idee per il futuro.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Luciano Snidar, Presidente di Udine e Gorizia Fiere, Andrea Cumini per la Camera di Commercio di Udine, Roberta Bait, Responsabile Marketing Amga Energia & Servizi, Giovanni Claudio Magon, Presidente Italpol e Gianna Ganis, Amministratore On Art e Lorenzo Sirch, Presidente della Banca di Udine, main sponsor della manifestazione. Nel panel partner di Casa Moderna 2018 anche il Comune di Udine per il patrocinio Pulitecnica Friulana, sponsor tecnico.

“Anche quest’anno - sottolinea il Presidente Snidar – l’azione promozionale per facilitare l’afflusso di pubblico e quindi incrementare i contatti tra espositori e visitatori è stata particolarmente sostenuta e diversificata su vari target: tra questi, innanzitutto le famiglie, alle quali sono riservati speciali vantaggi e scontistiche, e ai giovani under 35 che potranno visitare gratuitamente la fiera nella giornata di martedì 2 ottobre. Nel ventaglio delle promozioni, oltre all’ingresso ridotto per le serate dei giorni feriali, per gli studenti universitari e per gli over 65, rientra da quest’anno una nuova iniziativa rivolta agli architetti, ingegneri, geometri e periti industriali appartenenti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia: questi professionisti potranno visitare gratuitamente Casa Moderna durante i giorni feriali”.

“Quella messa in atto non è solo una politica commerciale e di prezzo, ma soprattutto un’offerta di qualità in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie, dei professionisti dell’abitare e di avvicinare i giovani a scelte importanti come la casa, raccontandola in un contesto appropriato e stimolante come sa essere Casa Moderna”, spiega Snidar.

Con una fidelizzazione degli espositori che raggiunge l’80%, Casa Moderna fa toccare con mano a migliaia di visitatori da e fuori regione le migliori espressioni del comparto casa-arredo-design.

“Il Friuli – prosegue Snidar - vanta una consolidata esperienza sulla casa e una forte tradizione sull’abitare fatta di qualità, di conoscenza, di innovazione e di valori che vanno oltre gli aspetti commerciali e di vendita. E in questo senso è molto significativo il ritorno in Fiera di marchi storici come Snaidero che propone la cucina come uno spazio su misura, dedicato alla scoperta delle ultime novità, dai materiali alla tecnologia”. Un must per appassionati di design e arredamento, ma anche un happening con lo showcooking di Max Mariola, chef del Gambero Rosso.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra la Filiera del Legno Fvg, Innova Fvg e la Regione. All’interno dello stand al padiglione 8 trovano spazio anche nuove realtà aziendali e Enti territoriali che saranno in grado di ampliare il cammino di sinergia già iniziato negli anni passati, per la valorizzazione della risorsa legno sul territorio. Si parlerà di innovazione, arredo su misura, interior design, sistemi abitativi e domotica e di certificazione PEFC per contribuire a rinnovare l’offerta per la creazione di un sistema del legno completo che spazi dal bosco alla casa, alla tracciabilità della materia prima secondo rigidi standard di certificazione. Diversi gli appuntamenti in calendario che si svilupperanno come workshop per dare vita a un ricco programma di informazione che coinvolge il territorio regionale spaziando su più fronti nel settore. La collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Udine poi, completa il quadro offrendo la possibilità quindi di creare rete e sinergia anche con i migliori professionisti del territorio.

La Camera di Commercio di Udine, per la quale interviene Andrea Cumini, è da sempre al fianco di Casa Moderna, fiore all'occhiello dell'attività fieristica e capace ogni anno di arricchirsi di proposte innovative, con uno sguardo rivolto al futuro e aperto a un contesto internazionale.

Per quanto riguarda i dati dell'articolato comparto casa, le elaborazioni del Centro Studi della Cciaa udinese evidenziano che a oggi in Fvg ci sono 19.133 localizzazioni attive (sedi d'impresa+unità locali). L'andamento è molto differenziato nelle diverse categorie che compongono il sistema-casa: dal 2009 a oggi il numero di localizzazioni complessive è leggermente diminuito (erano 20.653 nel 2009) e il comparto edile, come sappiamo, è quello che, purtroppo, ha subito pesanti perdite in questi anni di crisi. Nonostante ciò, i dati della Camera registrano segni di crescita in alcuni particolari sotto settori: tra questi, le imprese specializzate nell'installazione di impianti di condizionamento/riscaldamento (crescono del +1,5% dallo scorso anno e +23% dal 2009), di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (crescono del 7,7% dallo scorso anno, ma passano addirittura da 148 a 547 negli ultimi 9 anni), quelle che si occupano di lavori di finitura (da 137 a 442 in 9 anni, con un + 9,4% solo nell'ultimo anno).

Nell'ultimo anno crescono anche le imprese che si occupano di vendita al dettaglio di mobili (4,6%), così come crescono, anche se sono numericamente meno consistenti, le aziende specializzate nella vendita di prodotti di illuminazione, biancheria per la casa, sistemi di sicurezza e altri di commercio di prodotti per la casa, nonché i servizi di riparazioni rapide.

Casa Moderna è anche specializzazione con il Salone Casa Sicura, allestito al padiglione 7 per dar spazio a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell’ambiente famigliare, nelle abitudini e nella quotidianità di chi la abita. La sicurezza è infatti ritenuta di fondamentale importanza per le famiglie, sempre più propense a dotarsi di sistemi di monitoraggio e di automatismi per sentirsi protetti e sereni o di apparecchiature che si connettono con servizi di assistenza e sorveglianza.

“L’idea di dedicare un intero padiglione a Casa Sicura è di certo pregio: un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie e dai cittadini. Da parte nostra”, afferma il Presidente di Italpol Giovanni Claudio Magon “quali rappresentanti del mondo della sicurezza e della vigilanza, con oltre 50 anni di esperienza nel settore, l’appuntamento di settembre è diventato uno dei momenti più importanti per il calendario di Italpol e del suo partner tecnologico Domest. Abbiamo compreso sin da subito il valore di questa iniziativa e, per il terzo anno consecutivo, confermiamo la nostra piena collaborazione con Udine e Gorizia Fiere confermandoci partener tecnici esclusivi per la sicurezza di Casa Moderna”.

Bioedilizia e costruzioni ecosostenibili sono economie emergenti e rappresentano una richiesta che cresce di anno in anno: studi di settore stimano che il 60% dei progetti è orientato alla sostenibilità. A indirizzare verso la bioedilizia sono le esigenze del cliente con una maggiore consapevolezza dei benefici economici, le motivazioni socio-ambientali, le normative vigenti e le agevolazioni fiscali messe in atto anche nel nostro Paese. Casa Moderna intercetta e rappresenta da ben 18 anni queste tendenze esprimendole nel padiglione 8 di Casa Biologica.

Per Amga Energia & Servizi interviene Roberta Bait ricordando le motivazioni che hanno fatto diventare storico il rapporto di sponsorizzazione di Casa Moderna: “Il cambiamento muove dai comportamenti di ciascuno di noi – afferma Cristian Fabbri, Presidente di Amga Energia & Servizi – e le mura domestiche sono uno dei luoghi in cui possiamo davvero incidere, nell’interesse nostro e dell’ambiente. Per questo AE&S continua a proporre offerte commerciali che mettono a disposizione del cliente strumenti innovativi volti al monitoraggio, all’analisi e al contenimento dei consumi energetici, ma anche soluzioni che permettono di gestire e regolare il riscaldamento di casa dal proprio smartphone. In questo senso, il nostro obiettivo è soddisfare il cliente coniugando risparmio, efficienza energetica, tutela dell’ambiente e digitalizzazione. Con questo spirito - conclude Fabbri – sosteniamo ancora una volta Casa Moderna: perché ‘abitare con passione’, slogan della manifestazione, è un messaggio nel quale ci riconosciamo profondamente, sapendo che esso passa anche e soprattutto da una gestione sostenibile e responsabile delle utenze domestiche”.

Non solo una novità, ma un altro elemento di qualità e di personalizzazione con cui Casa Moderna sa raccontare e far vivere la casa, è “Living Art”, uno spazio – percorso all’interno del padiglione 7 nato dalla collaborazione tra Fiera e On Art e dove progetto, funzione e bellezza trovano un equilibrio. Una vetrina originale che dimostra come l’arte sa e può diventare parte integrante dell’abitare; uno spazio in cui convivono grafiche d’autore, proposte artistiche, e complementi d’arredo, con particolare attenzione alle nuove tendenze come le carte da parati di alto valore estetico e particolarissimi tubi di luce al neon in vetro soffiato, tradotti in oggetti ed elementi luminosi artistici di arredo e design.

In questi ultimi anni sono stati concentrati investimenti in comunicazione e co-marketing per fare di Casa Moderna non solo la manifestazione fieristica più attesa del territorio, ma anche il fulcro di connessione fra Fiera – Aziende e Pubblico con iniziative che si sono concretizzate in due brand extension.

Il nuovo sito dedicato www.casamoderna.it, con una veste grafica più impattante e con una specifica sezione “La casa in rete” che offre alle le aziende espositrici e alle realtà che operano nel settore casa-arredo visibilità tutto l’anno, restando in continuo contatto con il pubblico della Fiera, con le migliaia di visitatori profilati e con quanti sono alle ricerca di informazioni aggiornate, soluzioni e servizi sul mondo della casa e dell’abitare. Entrare a far parte della Casa in rete significa essere inseriti in un contesto capace di prolungare, ottimizzare e incrementare gli esiti e i contatti costruiti durante l’evento fieristico.

L’ Open Design Week che tornerà per la terza edizione nella primavera del 2019 per promuovere i migliori negozi dedicati all’arredo casa e design della Regione. Questa iniziativa consente a Casa Moderna di valorizzare anche all’esterno le aziende che espongono annualmente in Fiera, dando loro promozione, supporto, visibilità e garanzia agli occhi dei visitatori grazie a una serie di iniziative ed eventi autogestiti.

Saturando le aree espositive del quartiere fieristico, Casa Moderna si sviluppa nei seguenti macro settori: Arredamento, Arredo bagno, Complementi d’arredo e oggettistica, Cucine, Arte e Design (padiglione 7 area Living Art), Edilizia, Illuminazione, Impiantistica, Bioedilizia, bioarchitettura, risparmio energetico (padiglione 8 di Casa Biologica), Sistemi di sicurezza e videosorveglianza, antifurti e antincendio, antiinfortunistica, automatismi per cancelli e porte, casse forti compagnie assicurative, recinzioni, ringhiere, serramenti, impianti domotici (padiglione 7 di Casa Sicura), Istituzioni, categorie economiche e professionali, Pavimenti, Piscine e saune, Tappeti, tendaggi e biancheria per la casa, Scale, Serramenti, Servizi di consulenza e di fornitura, Stufe e caminetti, Arredo giardino, arredo urbano, Fiori e piante ed Enogastronomia.

Casa Moderna aprirà sabato 29 settembre: l’inaugurazione è fissata per le 11 con la presenza del Vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi. Stand aperti fino a domenica 7 ottobre.

SCOPRI LE PROMOZIONI…

<35 YOUNG DAY: ingresso gratuito per gli under 35 nella giornata di martedì 2 ottobre. Scopri come su: www.young.promocasamoderna.it

Quest’anno anche una speciale promozione per architetti, ingegneri, geometri e periti industriali appartenenti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia. Questi professionisti potranno visitare gratuitamente Casa Moderna durante i giorni feriali, ossia da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre (orario 15-21): basterà rivolgersi all’ingresso Ovest della Fiera presentando il proprio tesserino identificativo, attestante l’iscrizione all’Ordine/Collegio di riferimento.

INGRESSO RIDOTTO (5 euro anziché 7) registrandosi su www.promocasamoderna.it

Sempre previa registrazione su www.promocasamoderna.it e presentando alle biglietterie dell’ingresso ovest (Fast Lane) il coupon ricevuto via e-mail, ingresso ridotto per:

Speciale famiglia – accreditando entrambe i genitori, le famiglie hanno diritto all’entrata a 10 euro: i ragazzi al di sotto dei 18 anni, accompagnati dai genitori, entrano gratis.

Speciale feriale – da lunedì a venerdì dopo le 18.

Speciale Università – per tutti gli studenti universitari di tutti gli atenei italiani che presenteranno alle biglietterie della Fiera Tessera/Card attestante l’iscrizione

Speciale Over 65 (non è necessaria la registrazione online).

INFO UTILI

ORARI: sabato e domenica 10.00 - 21.00; da lunedì a sabato 15.00 - 21.00

BIGLIETTO INGRESSO : intero 7 Euro

BABY PARKING

Gratuito e attivo tutti i giorni al padiglione 4, il servizio Baby Parking è molto utile e apprezzato dalle famiglie perché mentre mamme e papà visitano gli stand con la necessaria tranquillità e la dovuta attenzione i loro bimbi possono giocare e divertirsi in un'area a loro riservata, attrezzata e sorvegliata da personale dedicato. Orari: da lunedì a venerdì 15.00 - 19.00; sabato e domenica 10.00 - 19.00.

PARCHEGGIO GRATUITO

con oltre 3mila posti auto su tre aree parcheggio adiacenti il quartiere fieristico.

RISTORAZIONE FIERA

Per soddisfare diversi gusti ed esigenze con piatti e proposte…”su misura” sono attivi diversi punti di ristoro per pranzare, cenare o fare uno spuntino …

USA L’AUTOBUS

Linea 9/F – Servizio di collegamento urbano fra la città di Udine e il quartiere fieristico con i mezzi della SAF Autoservizi FVG