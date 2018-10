La Regione Fvg e Innova coordinano una serie di iniziative per valorizzare una risorsa del nostro territorio, che diventa sempre più importante in edilizia, nell’arredamento e in termini di economia sostenibile.

Versatile, bello e sostenibile. Sono tanti gli attributi del legno che lo rendono, fin dai tempi più antichi, uno dei materiali più noti per la costruzione e l’arredamento. Oggi è al centro di una grande riscoperta. Proprio in quest’ottica, anche quest’anno si rinnova la collaborazione in occasione della Casa Moderna tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Innova Fvg, Filiera Legno Fvg e l’Ordine degli architetti di Udine che, insieme ad altre realtà ed enti del territorio, si legano in termini di economia e condividono lo stand.

“Abbiamo voluto confermare quest’anno la presenza della Regione alla 65a Casa Moderna, promuovendo diversi appuntamenti - conferma l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti -. Questa manifestazione di successo è da una parte una splendida vetrina, dall’altra un’occasione di confronto tra gli addetti ai lavori su tematiche specifiche, e contestualmente coinvolgere il grande pubblico rispetto all’innovazione tecnologica e alle nuove sensibilità che riguardano il pianeta casa”.

“Mi soffermo su un interessante convegno che abbiamo voluto e promosso per la mattina del 7 ottobre - sottolinea Pizzimenti -. Il titolo stesso, ‘La manutenzione del costruito: prevenzione e sicurezza’, già richiama temi di estrema attualità, quellodella sicurezza in primis, e in questo senso parleremo degli interventi alla luce delle recenti norme tecniche, poi delle manutenzioni, e per ultimo l’argomento legno – sisma, entrando nel merito della progettazione, costruzione e conservazione del legno”.

All’interno dello spazio espositivo si troveranno Casa Fvg gestore sociale housing Fvg, Fabbro Arredi, Filiera Legno Fvg, F.Li De Infanti, F.Li Vidoni, Legnolandia, Domusgaia, Ape - Agenzia per l’energia del Fvg, Aibo - Associazione imprenditori boschivi che saranno in grado di ampliare il cammino in sinergia già iniziato negli anni precedenti, per la valorizzazione della risorsa legno sul territorio.



Ruolo nevralgico

“Ritengo nevralgico il ruolo che la nostra Regione ricopre nel coadiuvare queste attività questi eventi – sottolinea Gianni De Infanti della Filiera legno Fvg -. Riuscire a fare squadra con altre realtà del territorio come in questa occasione risulta importante per legare questo materiale speciale e antico come le nostre montagne allo sviluppo economico, alla tradizione e alla cultura. Sono convinto che il fare sistema e l’aggregazione ci porterà lontano per affrontare nuove sfide”.

Per dare completezza alla partecipazione condivisa e di sistema sui temi cari al territorio, si svolgeranno dei workshop a tema che valorizzano una volta di più la conoscenza e l’uso del legno certificato Pefc abete rosso per comprendere al meglio il valore del territorio e delle caratteristiche della nostra montagna in termini di storia, di tradizione e di trasferimento culturale e sociale. Si parlerà di innovazione, di arredo su misura, di interior design, sistemi abitativi e domotica e di certificazione per contribuire a rinnovare l’offerta per la creazione di un sistema del legno completo che spazi dal bosco alla casa, alla tracciabilità della materia prima secondo rigidi standard di certificazione.

Si approfondiranno anche temi come gli incentivi per rendere la casa più efficiente, la progettazione e realizzazione di un sistema completo di tracciabilità del legname, la manutenzione del costruito. Si parlerà inoltre di prevenzione e sicurezza, di innovare l’abitare tra domotica e design degli interni, di architettura dell’arco alpino, dell’uso del legno oggi, di architetture innovative dal bosco alla casa attraverso la certificazione, di arredo su misura.



Nuovo concetto dell’abitare

Con l’obiettivo di sfruttare tutte le potenzialità del legno anche in termini di pianificazione urbanistica si è stretta una collaborazione anche con Casa Fvg gestore sociale housing Fvg. “Nella nostra regione non è ancora sufficientemente noto cos’è l’housing sociale, che a volte viene confuso con l’edilizia residenziale pubblica – spiega Vittorino Boem, presidente di Casa Fvg - . Così non è, perchè si rivolge ad una platea che non ha le caratteristiche economiche per accedere alle Ater, ma che comunque non riesce a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul libero mercato, per ragioni economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. Nella nostra regione l’iniziativa è nata ‘dal basso’ con una logica di sistema regionale. Il consorzio Housing Sociale Fvg era da subito composto dai gestori sociali, dai progettisti e dai costruttori. Una volta individuato il gestore del Fondo (Finint sgr), questo modello integrato regionale è proseguito con il coinvolgimento della Regione Fvg, del sistema creditizio locale (Bcc e Banca di Cividale) per arrivare da ultimo (solo per citare uno degli esempi) alla definizione di un accordo con il Cluster Arredo Casa Fvg”.