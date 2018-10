Una nuova proposta turistica e sportiva per le persone diversamente abili. Parte dal pordenonese Enos Gaiga, 53 anni e un trascorso importante nella vela e nel volo ultraleggero, e ha coinvolto da subito diverse realtà regionali dell’associazionismo e del mondo della disabilità. Gaiga è il progettista della barca volante, denominata Ramphos: un mezzo ultraleggero anfibio, capace di decollare e di planare sia in terra che in acqua.



È una creazione interamente made in Friuli, che ha avuto i natali esattamente vent’anni fa, nel 1998, con il primo volo di prova effettuato nella laguna di Marano. Il pilota di Pordenone ha di recente riadattato il velivolo rendendolo fruibile anche da persone con paraplegie e altri gravi disabilità. È iniziato così un progetto pilota che durante l’estate ha visto volare molti passeggeri diversamente abili e che continuerà (meteo permettendo) fino a metà novembre per poi riprendere a primavera.



La base logistica dell’iniziativa è la Marina Sant’Andrea di Porto Nogaro, che ne è anche partner. Da qui partono i voli con direzione la laguna, le foci del fiume Stella oppure il mare aperto. Ma non solo: un’imbarcazione da diporto è stata a sua volta riqualificata per andare incontro alle esigenze dei diversamente abili e si presta quindi a ospitare persone che soffrono di paraplegia e tetraplegia.



“La proposta è duplice – spiega Fortunato Moratto, direttore della Marina Sant’Andrea – per aria e per mare. Abbiamo sposato subito con entusiasmo il progetto di Gaiga perché ha un valore sociale importante”.

Ivan Bellina, sportivo paraplegico, che si cimenta da anni in diverse discipline, dalla pallavolo alle immersioni subacquee, è stato tra i primissimi a provare l’ebrezza di un volo con la barca volante. “Bellissimo – ha commentato Bellina – un’esperienza divertente assolutamente da ripetere. Avevo già volato sugli ultraleggeri, ma la sensazione che ti da un decollo e una planata sull’acqua sono impareggiabili”.

L’evoluzione tecnica del velivolo è ancora in corso.



“L’idea – spiega lo stesso Enos Gaiga – è quella di farne nel prossimo futuro un mezzo che un pilota disabile possa utilizzare in assoluta autonomia”.