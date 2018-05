Sono disponibili i numeri della prima fase del progetto Benessere è equilibrio promosso da Commercianti Indipendenti Associati e CRO, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.



Nel corso del mese di aprile sono stati raccolti complessivamente, nei circa 50 negozi Conad del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, 9.876 euro, che rappresentano l’1% delle vendite del mese dei prodotti a marchio Verso Natura, destinati dai soci Conad al CRO.



La cifra sarà impiegata per l’acquisto di un automezzo - e la relativa attivazione di un servizio - per il trasporto di pazienti e loro familiari in tutte le sedi di attività del Centro.



Una seconda campagna di raccolta verrà svolta nel mese di ottobre con analoghe modalità.



Il progetto “Benessere è equilibrio” consolida una collaborazione nata negli anni scorsi tra Commercianti Indipendenti Associati e CRO e parte dall’idea che sensibilità a corretti stili di vita e solidarietà siano un binomio sempre più praticabile.



“In tal senso – spiega l’amministratore delegato Cia/Conad, Luca Panzavolta – è stato per noi naturale puntare sulla linea di prodotti Verso Natura, che è stata pensata per chi ha una particolare sensibilità al mondo e comprende prodotti biologici, dal basso impatto ambientale, da commercio equo e solidale e per chi segue una dieta ricca di prodotti vegetali. Ci è parso che questa sensibilità bene si potesse sposare alla solidarietà verso chi, come il CRO, è impegnato nella prevenzione, nella cura e nella ricerca, temi che stanno da sempre a cuore ai nostri soci imprenditori sui vari territori”.



Commercianti Indipendenti Associati (CIA-Conad), la cooperativa di dettaglianti del sistema nazionale Conad che copre i territori di Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia e Veneto e ha sede a Forlì.