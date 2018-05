Due edizioni alle spalle e la terza ormai imminente. La città di Trieste si appresta ad ospitare il più importante appuntamento automobilistico del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il settore delle auto storiche. Stiamo parlando della Mitteleuropean Race, la gara di regolarità classica a partecipazione straniera per vetture storiche costruite fino al 1971. L’evento che è in programma l’1 e 2 giugno con partenza e arrivo a Trieste è stato inserito nel calendario del Trofeo Aci Sport Super Classic Cup 2018, una sorta di riconoscimento per quanto di buono hanno fatto Maurizio De Marco, Riccardo Novacco e Susanna Serri, vale a dire il trio che ha progettato e realizzato la kermesse. Come nelle due edizioni precedenti, anche quest’anno i concorrenti provenienti dall’Italia e dal mondo avranno a disposizione un percorso suggestivo che sconfinerà anche nella vicina Repubblica di Slovenia passando da Portorose, Pirano e Isola. Per quanto riguarda la parte italiana, la Mitteleuropean Race toccherà ancora una volta il Collio goriziano, nello specifico rinnovando la partnership con la famosa cantina di Venica&Venica. Main partner sarà ancora una volta l’Alfa Romeo, a garanzia della bontà del giudizio che la Casa di Arese ha decretato fin dalla prima edizione.