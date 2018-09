Parte sabato 22 settembre la ciclostaffetta 'A Roma per Giulio Regeni', iniziativa promossa dall’Associazione Fiab BisiachInBici Monfalcone. Il via alla carovana ciclistica in giallo, con l’immagine sulle bandiere disegnata e donata dal vignettista Altan, sarà dato alle 8.30 dal Collegio del Mondo Unito di Duino, una scelta anche simbolica, essendo l’UWC la scuola che Giulio frequentò nella sede del New Mexico.

Gli staffettisti, dopo aver attraversato un percorso che toccherà diverse tappe in Italia, arriverà a Roma il 3 ottobre. Prima di affrontare la tappa iniziale, i tre ciclisti e soci di Fiab BisiachInBici: Paolo Biasi, Sandro Sandrin e Alessio Russi, che percorreranno in sella alle loro biciclette la distanza tra Duino e Roma, assistiti dal socio Luciano Dijust in camper, si dirigeranno a Fiumicello per ricevere, dalle mani della famiglia Regeni, una lettera che viaggerà con loro fino alla destinazione finale, per essere consegnata alle Istituzioni.

Da Fiumicello in poi, chi ne avrà piacere potrà accompagnare i ciclisti, anche per brevi tratti (adesioni a ciclostaffettapergiulio@gmail.com). In regione sono previste soste a Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Cervignano del Friuli e Palazzolo dello Stella. La sera del 22 i ciclisti in giallo, accompagnati dal ciclo-scrittore Emilio Rigatti che pedalerà assieme a loro fino alla tappa di Padova, saluteranno il pubblico della grande festa del libro Pordenonelegge: alle 22, prima dell’inizio del rave letterario “carnediromanzo” con Natalino Balasso e Massimo Cirri, sarà proprio il noto giornalista Rai a presentare la ciclostaffetta e i suoi protagonisti (Spazio Ascotrade).

Dopo aver attraversato lo stivale – con tappe a Padova, Ferrara, Bologna, Firenze, Prato, Grosseto e molte altre città - gli staffettisti raggiungeranno la Capitale il 3 ottobre dove incontreranno, alla Cartiera Latina del Parco Regionale dell’Appia Antica, gli studenti di diverse scuole del Lazio per parlare di diritti umani.

In serata, la carovana gialla si dirigerà al Teatro India dove, grazie alla disponibilità del Teatro di Roma, si terrà una manifestazione in ricordo di Giulio con diverse personalità del mondo dell’arte e della cultura che hanno accolto l’invito, promosso dal collettivo Giulio Siamo Noi, con la famiglia Regeni, l’avvocato Alessandra Ballerini, Articolo Ventuno e altre. Artisti, attori, cantanti, esponenti del mondo politico e della cultura parteciperanno all’evento con un pensiero, un ricordo, un contributo, per offrire uno spunto di riflessione, per ricordare Giulio, per stringersi attorno alla sua famiglia.

In questi giorni è partita anche una raccolta di messaggi il cui tema è: “Ricordo quei giorni”. Inviando una mail a giuliosiamonoi@gmail.com ognuno potrà raccontare come è venuto a conoscenza dell’omicidio di Giulio, quali sono stati i pensieri e gli stati d’animo provati in quella giornata, che ha cambiato la vita e il punto di vista sul mondo di molti di noi. Come ti ha attraversato, Giulio Regeni? Una selezione dei testi inviati sarà letta durante la manifestazione di Roma.