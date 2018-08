Sabato 11 agosto nuovo appuntamento con il treno turistico della ferrovia Pedemontana del Friuli.

Da Treviso sarà possibile viaggiare nuovamente a bordo di uno splendido treno storico della Fondazione FS composto da eleganti carrozze d'epoca Centoporte, arrivando a Travesio, nel cuore della Pedemontana friulana, all’insegna di un viaggio d'altri tempi dedicato al folklore e alla musica.



Si tratta del terzo treno storico previsto dal programma 2018 della ferrovia Turistica della Pedemontana con partenza dalla capitale della Marca.

Il treno è dedicato al 50° Festival Internazionale del Folklore di Aviano-Piancavallo.



Il programma, dopo la partenza da Treviso alle ore 9.35, prevede una fermata intermedia a Conegliano alle 9.56 e la sosta ad Aviano (10.28), dove in stazione sarà possibile visitare la Mostra fotografica "La poesia du train" di Nicole Cremon, mentre alle 10.30 è previsto l’inizio dell’esibizione folkloristica con i gruppi del 50° Festival internazionale del Folklore Aviano Piancavallo. Al termine delle esibizioni, con una breve passeggiata sarà possibile raggiungere i locali convenzionati per il pranzo (si consiglia la prenotazione): Trattoria “Aviano Inn” Via Sacile, 23 0434 651050, “Dorth 1931 Prosciutteria” Via Pordenone, 4 0434 677211, “Al Campanile” Osteria Pub Piazza Duomo, 11 0434 315879, Ristorante “Casa Bianca” Viale San Giorgio, 19 0434 661532 e Ristorante “San Giorgio” Viale San Giorgio, 34 0434 651482.



Alle 14.00 il treno si rimetterà in moto alla volta di Maniago (14.28) e di Travesio (14.58), dove all'arrivo sono previste varie attività d'animazione. Il viaggio in treno sarà allietato dalle Lucertole del Folk che accompagneranno i viaggiatori dalla Stazione alla Piazza di Travesio (raggiungibile con una passeggiata a piedi in 10 minuti).

Il Treno è dotato di bagagliaio con portabiciclette (19 posti disponibili).

Il treno ripartirà da Travesio alle ore 17.11, con fermate a Maniago (17.45), Aviano (18.19), Conegliano (18.48) e arrivo a Treviso alle 19.10.



Fino all’8 dicembre, grazie alla convenzione stipulata tra Regione e Fondazione FS, proseguono i viaggi a bordo dei treni storici in Fvg.

Ecco di seguito i prossimi appuntamenti:

Domenica 19 agosto

Tweet Express Udine-Sacile.

Treno collegato alla Sagra degli Osej di Sacile.

Fermate: Gemona del Friuli, Cornino, Pinzano al Tagliamento, Maniago.



Domenica 26 agosto

Treno dei Sapori e della Natura Udine-Cornino.

Fermate: Pordenone, Sacile, Montereale Valcellina.

Visita alla ex Centrale idroelettrica Pitter di Malnisio e alla Riserva Naturalistica del Lago di Cornino.



Domenica 2 settembre

Treno dell’Arte – Alla scoperta del Pordenone Pordenone-Pinzano al Tagliamento.

Fermate: Sacile, Aviano, Travesio.

Previste visite guidate alle opere del Pordenone e una sosta alla mostra mercato-antiquariato “Anticamente” di Aviano.



Domenica 9 settembre

Treno della Musica – JazzRail Sacile-Osoppo.

Fermate: Aviano, Maniago, Meduno, Pinzano al Tagliamento.

L’evento principale sarà il concerto jazz sul Forte d’Osoppo.



Domenica 16 settembre

Treno dello Sport – Rotaie in bici Pordenone-Cavasso Nuovo.

Treno collegato alla Settimana della Mobilità Europea.

Fermate: Sacile, Aviano, Maniago.

Previste gite in bicicletta in collaborazione con Fiab.



Domenica 23 settembre

La Grande Guerra – Viaggio lungo il Confine da Trieste a Redipuglia lungo il Confine del 1918.

Fermate: Monfalcone, Cervignano del Friuli, Palmanova, Udine, Cormons, Gorizia.



Domenica 7 ottobre

Treno dei Sapori d’Autunno Treviso-Pinzano al Tagliamento.

Treno collegato alla Festa d’Autunno di Cavasso Nuovo.

Fermate: Conegliano, Sacile, Cavasso Nuovo.



Domenica 14 ottobre

Barcolana Express Udine-Trieste.

Treno collegato alla 50° edizione della Barcolana.

Fermate: Cormons, Gorizia, Sagrado, Monfalcone.



Domenica 14 ottobre

Treno delle Mele Antiche Treviso-Meduno.

Treno collegato alla manifestazione delle Mele Antiche di Meduno.

Fermate: Conegliano, Sacile, Montereale Valcellina.

Previste viste guidate a cura del Gruppo Fai di Montereale Valcellina.



Domenica 21 ottobre

I luoghi di Pasolini Trieste-Pordenone.

Fermate: Monfalcone, Gorizia, Udine, Casarsa della Delizia.



Domenica 28 ottobre

Treno della Zucca Trieste-Venzone.

Treno collegato alla Festa della Zucca di Venzone.

Fermate: Monfalcone, Sagrado, Gorizia, Cormons, Udine.



Domenica 4 novembre

Treno della Grande Guerra Udine-Pinzano al Tagliamento, in occasione del 100° anniversario della Vittoria.

Fermate: Gemona del Friuli, Cornino.

Previste visite guidate al Museo di Ragogna e agli itinerari della Grande Guerra.



Domenica 11 novembre

Treno degli Alpini Treviso-Gemona del Friuli.

Treno in occasione della festa Formaggio e dintorni di Gemona.

Fermate: Conegliano, Sacile, Aviano, Maniago, Meduno, Pinzano al Tagliamento.



Sabato 8 dicembre

Treno dei Mercatini di Natale Gemona del Friuli-Sacile.

Treno collegato ai mercatini di Natale di Sacile.

Fermate: Cornino, Pinzano al Tagliamento, Maniago. Previste visite ai presepi di Poffabro.



I biglietti si acquistano da Trenitalia (biglietteria, self service, web ed agenzie viaggio autorizzate).



E’ prevista una tariffa unica, corsa di andata e ritorno a € 15 adulto se il treno è a trazione a vapore / € 10 se a trazione diesel.

Riduzione ragazzi (4-12 anni non compiuti) € 7,5 se a trazione a vapore / € 5 se diesel.

Viaggiano gratis i bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

Info su fondazionefs.it.