Nell'ambito della mostra Nei tuoi occhi non c'è che magia - plastica&colore possono stupirci, allestita in Galleria Civica d'Arte "Celso e Giovanni Costantini" a Castions di Zoppola, rientra un evento fortemente sostenuto dal Comune di Zoppola con il patrocinio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale e la collaborazione della Biblioteca di Sara. Martedì 24 aprile a partire dalle ore 16 nel Reparto di Pediatria di Pordenone le lettrici volontarie della Biblioteca di Sara e della Biblioteca comunale di Zoppola leggeranno alcune storie ai piccoli pazienti e li faranno divertire mediante la realizzazione di lavori artistici con l'ausilio di oggetti di plastica dei colori primari.



Il tema della mostra ovvero plastica&colore da Zoppola arriverà, quindi, in Pediatria grazie alla volontà di chi crede in progetti che vedono fondere la passione per i libri, la cultura e l'arte.

Il Comune di Zoppola ha già tutto pronto...numerosi oggetti di varie forme rossi, gialli e blu, con ricercate letture per tutte le fasce d'età e il desiderio che questa sia la prima di una serie di proficue iniziative nel Reparto diretto dal Primario Dr. Dall'Amico.



La mostra Nei tuoi occhi non c'è che magia - plastica&colore possono stupirci sarà visitabile fino al 6 maggio 2018 in Galleria Civica d'Arte Celso e Giovanni Costantini a Castions di Zoppola, nelle giornate di sabato e domenica dalle 15 alle 19, con ingresso libero.