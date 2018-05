Il Dama Club Pordenone continua a collezionare successi sportivi, confermandosi una delle squadre più quotate d’Italia. A Grosseto, dal 10 al 13 maggio, i pordenonesi hanno partecipato alla 30esima edizione della Finale nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici di dama, un evento di grande livello che raduna i giovani più competitivi del Paese.

Le tre squadre pordenonesi - nove protagonisti Under 14 - sono arrivate alla gara dopo la conferma di migliori giocatori del Triveneto e hanno affrontato il viaggio verso la Toscana accompagnate dall’instancabile presidente Olivo Zaffalon.

Nel dettaglio, il team composto da Thomas Minatel, Nathan Abis e Veronica Gaspardo ha conquistato la medaglia d’argento nella competizione per le scuole medie italiane. Si sono fermati a un passo dal podio (quarti) Pietro Ros, Matteo Viel e Rafael Viotto, impegnati nella Dama Internazionale sempre per le scuola medie. Ottavo posti, infine, per Eleonora Viel, David Lungu e Riccardo Minatel, che hanno difeso i colori friulani nel campionato per scuole primarie.

Tre posizionamenti degni di nota che confermano il valore del Club e il lavoro che, anno dopo anno, sta consentendo a questi giovani di scalare i gradini delle classifiche, facendo risuonare il nome di Pordenone e del Fvg in tutta Italia. Ragazzi che meritano un plauso per l’impegno, la costanza e la determinazione che fa di loro i portavoce di uno sport che allena le facoltà di riflessione e arricchisce l’intelletto come la dama, lo Sport del Cervello.