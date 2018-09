“Non esiste un vascello veloce come un libro, per portarci in terre lontane”, scriveva la poetessa americana Emily Dickinson.

Gli italiani – popolo di santi, poeti e navigatori – leggono però sempre meno: secondo l’Istat, meno della metà degli abitanti del Bel Paese legge un libro l’anno, e il numero dei lettori (anche digitali) è diminuito negli ultimi sei anni di oltre tre milioni. E se, statisticamente, sono i giovanissimi formare il gruppo di lettura più nutrito, è anche vero che i lettori maschi tra gli 11 e i 14 anni sono diminuiti del 25%.



La crisi della lettura rischia di avere ripercussioni anche sul futuro lavorativo dei mancati lettori: senza arrivare agli estremi dell’imprenditore e miliardario americano Warren Buffet (che dichiara di leggere almeno cento pagine ogni giorno), la mancanza di familiarità con i libri finisce spesso per porre limiti rilevanti allo sviluppo professionale e alla carriera.



“Sono tutte ottime ragioni per lanciare un’iniziativa di promozione dei libri e della lettura”, spiega Fabio Donà, Direttore Marketing di Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna.



Dal 20 settembre al 3 ottobre, infatti, l’azienda proporrà nei superstore Interspar in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e nel supermercato Eurospar di Camisano Vicentino la seconda edizione dell’iniziativa “DonaLibri”.



La meccanica è semplice: ogni punto vendita partecipante è abbinato a un istituto o complesso scolastico della sua zona; per tutta la durata dell’iniziativa, i clienti potranno acquistare un libro tra quelli in assortimento nel negozio, e lasciarlo al box accoglienza come donazione per la scuola; per ciascun libro donato dai clienti, Despar ne aggiungerà un altro (dizionari, atlanti, ecc.).



è ancora Fabio Donà ad approfondire le motivazioni dell’iniziativa:

“Siamo convinti che sostenere il mondo della scuola significhi far crescere tutto il nostro territorio. Da anni la nostra azienda mette in campo iniziative concrete a supporto del mondo della scuola: basta pensare al progetto di educazione alimentare, ambientale e motoria ‘Le Buone Abitudini’ che dal 2007 ha coinvolto oltre cinquantamila alunni, i loro insegnanti e le loro famiglie. L’iniziativa ‘DonaLibri’ – testata l’anno scorso per la prima volta in un numero ristretto di punti vendita - ci eÌ sembrata un modo utile ed efficace per rafforzare quest’attenzione, partecipando in maniera attiva e concreta all’acquisto di materiale didattico per supportare la qualitàÌ del servizio scolastico locale.”



Tutti i libri raccolti in ciascun punto vendita aderente saranno consegnati alle scuole del territorio durante il mese di ottobre.