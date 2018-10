La caccia è uno dei principali problemi contro cui si rivolge l’attività di molti gruppi animalisti, primo fra tutti la Lac, la Lega per l’abolizione della caccia, che da anni si batte per far cessare questo esercizio.



“Il nostro obiettivo sarebbe, ovviamente, la cancellazione dell’attività venatoria in toto – spiega Alessandro Sperotto, delegato della sezione Friuli - Venezia Giulia della Lac –. Oltre alle implicazioni sulla natura, sugli animali e sull’ambiente in generale, per noi accettare il rischio di colpire persone innocenti durante le battute è inammissibile. Ci rendiamo conto, però, che abolire completamente la caccia è un’impresa difficilissima da raggiungere. Basti pensare che fu indetto anche un referendum che non raggiunse il quorum necessario. Perciò vorremmo sottolineare alcuni punti essenziali su cui ci auspichiamo di intervenire. Prima di tutto vorremmo che anche i boschi, le zone di montagna e di campagna in generale fossero accessibili ai cittadini comuni durante le domeniche. Oggi molti rinunciano alle passeggiate perché incrociano spesso cacciatori e ne hanno paura. Facciamo appello affinché fosse rivisto il calendario venatorio, rendendo ‘libere’ anche alcune domeniche durante la stagione. Attualmente non è così. Inoltre, chiediamo che i cacciatori siano dotati di Gps perché sia possibile monitorare con precisione i loro spostamenti nelle zone. Finora, però, non abbiamo ricevuto aperture al dialogo su questi punti”.



La Lac pone molta attenzione anche agli animali.

“Sul comportamento dei cacciatori, purtroppo, non ci sentiamo di essere ottimisti. L’esperienza ci dice che è molto difficile, durante una battuta di caccia, distinguere tra una nutria, per cui è prevista la possibilità della caccia di selezione, e una lontra, che è una specie protetta. Per questo motivo dobbiamo chiedere che siano sancite particolari tutele per le specie faunistiche, soprattutto quelle pro. Vorremmo che fossero individuate nella nostra regione delle zone di passo di montagna, quelle dove gli animali transitano in autunno per trovare dove svernare, in cui non fosse consentita la caccia – prosegue Sperotto -. In questo modo si eviterebbe di disturbare gli animali in un periodo molto delicato per l’ecosistema dei gruppi. Vorremmo anche che fossero individuati dei ‘corridoi migratori’ in cui gli uccelli diretti dal Nord Europa in Africa per l’inverno non venissero colpiti. Nella nostra regione il corso del Tagliamento e quello del Cellina Meduna rappresentano proprio questi percorsi scelti dai migratori”.