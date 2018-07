Ritorna a San Daniele del Friuli, da venerdì 3 a domenica 5 agosto, la Due Pistoni Day, una tre giorni di musica, divertimento, all’insegna della solidarietà.



Ogni anno si raccolgono importanti offerte per il CRO di Aviano, la Via di Natale, l'Associazione degli Emofilici e Trombofilici del Friuli Venezia Giulia. Ampia location (negli spazi coperti di via Udine), nutrito programma musicale (con rock e blues dal vivo), grande accoglienza e degustazioni di ogni genere (birra, anche artigianale, griglia, specialità locali e tanto altro) per ospitare alla grande tutti gli amici e simpatizzanti (bikers e non solo) che vorranno parteciparvi. In programma anche esposizioni di veicoli e trattori d’epoca e il tradizionale raduno Apevespiamoci della domenica mattina.



Quest’anno ci sarà anche l’esibizione, con degustazioni, del campione mondiale di Pizza Acrobatica, capitano della nazionale italiana dei pizzaioli acrobatici. Tanti motivi per non mancare questo importante appuntamento, una tre giorni intensa, in cui stare assieme, divertirsi, ascoltando della buona musica, ma anche un modo per poter contribuire a donare qualcosa a chi è meno fortunato.