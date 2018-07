Si chiama ‘Loko, lo scivolo di fuoco’ ed è la prima attrazione al mondo in un parco acquatico realizzata con la tecnica del 3D Projection Mapping, studiata per l'Acqua Village di Cecina (Livorno) da 4Dodo, azienda friulana leader internazionale nella progettazione di scenografie virtuali per il mondo dello spettacolo, il teatro, i grandi eventi e le navi da crociera.

Lo scivolo infuocato è posizionato all’interno di un vulcano realizzato in scenografia e la discesa al suo interno è una vera e propria esperienza immersiva, tra magma, effetti di lava, enormi faccioni in stile Tiki e suoni. Il progetto è in buona parte friulano: accanto al lavoro dello staff di 4Dodo, infatti, i disegni del concept sono stati realizzati da Marco Bressan di Ozlab Funfactory di Codroipo.

Loko, che in hawaiano significa ‘interno’, si trova su Lua Pele - l’Isola dei vulcani ed è uno scivolo inside con un percorso a imbuto inserito all’interno di una scenografia a forma di cratere vulcanico alta 17 metri e larga 12, formata da 36 tonnellate di cemento, poliuretano e ferro. Il progetto è iniziato nel 2017 partendo dal disegno firmato da Bressan, con la collaborazione di Riccardo Fara, direttore creativo di Acqua Village Waterparks, che hanno coinvolto 4Dodo per curare la realizzazione dei contenuti visivi e la progettazione di una speciale infrastruttura tecnologica per una scenografia virtuale da proiettare a 360 gradi sulle pareti interne del vulcano.

Per completare il progetto sono serviti nove mesi di lavoro, che hanno impegnato 60 professionisti e aziende specializzate in diversi settori. Per Loko, sono stati utilizzati sei proiettori per i contenuti a 360°, per una risoluzione del contenuto finale 6K, 300 ore di animazione e 2.735.444 punti della nuvola ottenuta dalla scansione 3D.

Loko è solo l’ultimo di una lunga serie di progetti di rilevanza internazionale realizzati in quest’ultimo anno dall’azienda friulana fondata da Federico Cautero, scenografo, amministratore e responsabile della parte creativa dei progetti, e Stefano Vidoz, responsabile della parte tecnologica. Tra gli ultimi lavori firmati dallo staff 4Dodo – del quale fanno parte anche Marco Godeas, programmatore e interactive designer, Giulia Totis, responsabile dello sviluppo dei prodotti e della comunicazione, Francesca Muser, responsabile amministrativa, e un gruppo di creativi e programmatori – spiccano il Dome Led della Msc Meraviglia, installazione da Guinness che sovrasta la Promenade della nave varata a giugno, in Francia a Le Havre (è lunga 80 metri ed è accesa 7 giorni su 7, 24 ore su 24), ma anche il progetto Led Wall Atrium per Msc Seaside e Seaview, le due navi di Msc Crociere realizzate a Monfalcone.